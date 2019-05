Fotballryktene: – Forbipasserende avslørte hemmelig Ødegaard-møte

Martin Ødegaard skal være aktuell for et to år langt utlån etter å ha storspilt for Vitesse denne sesongen.

Ajax er lenge blitt nevnt som en aktuell destinasjon.

Den nederlandske avisen De Telegraaf hevder at 20-åringen møtte Ajax' sportsdirektør, Marc Overmars, dagen etter at Vitesse tapte for Utrecht.

Møtet skulle egentlig være hemmelig, men Ødegaard ble observert av tilfeldig forbipasserende, skriver avisen.

Bayer Leverkusen skal nylig ha vist sin interesse for drammenseren. Dette har fått Ajax til å handle, og er bakgrunnen for møtet. Champions League-semifinalisten frykter imidlertid at Real Madrid ønsker å sende Ødegaard til en bedre liga.

Men ifølge De Telegraaf er det til syvende og sist Ødegaard som bestemmer hvor han drar, og at playmakeren er forventet å ta en avgjørelse i løpet av ferien.

Eden Hazard-sagaen nærmer seg slutten. The Telegraph melder at Real Madrid snart legger et bud på om lag 1,2 milliarder kroner på Chelsea-bordet. Samme avis skriver at Juventus har store forhåpninger om at de kan sikre seg Maurizio Sarri som ny manager.

Ifølge Mirror har den italienske storklubben tilbudt Sarri en kontrakt som vil gi ham om lag 70 millioner kroner i årslønn.

PSG-bråkmakeren Adrien Rabiots kontrakt går ut 1. juli. Midtbanespilleren er lenge blitt koblet til Barcelona, men nå er Manchester United favoritter til å sikre seg franskmannen. Det hevder Mundo Deportivo.

De røde djevlene skal være villige til å slippe Romelu Lukaku til Inter – men bare dersom de får et bud på minst 900 millioner kroner, skal en tro The Times.

Manchester City er ute etter å forsterke forsvaret. Ifølge Tuttosport, har den engelske seriemesteren lagt inn et bud på i overkant av 600 millioner kroner for Juventus-backen João Cancelo.