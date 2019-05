Price skulle egentlig henrettes for flere uker siden, men etter å ha søkt om utsettelse ble henrettelsen utsatt.

Price ønsket å bli henrettet på en annen måte enn ved bruk av dødelige sprøyter, men ønsket ble avvist.

Han argumenterte for at protokollen med dødelige sprøyter ville påføre han sterke smerter, og han ønsket i stedet å bli henrettet med dødelig gass.

Price fikk ikke ønske sitt innvilget, angivelig for det det kom for sent, skriver CNN.

Drepte prest med sverd

Det var en desemberdag i 1991 at Price og en medsammensvoren skal ha drept pastor Bill Lynn, skriver AP.

Lynn pakket inn julegaver hjemme i Fayette sammen med kona da strømmen gikk. Han gikk ut av huset for å sjekke strømboksen, og da kona så ut etter å ha hørt lyder så hun en mann kledd i svart som holdt et sverd over mannen.

Kona løp ut, og fant Lynn kritisk skadet. Kona forsøkte å starte en varebil for å flykte, men ble overfalt og rundstjålet av to menn. Bill Lynn ble knivstukket over 30 ganger, ifølge rettsdokumenter, skriver AP.

Price ble arrestert flere dager senere i Chattanooga i Tennessee. Han innrømmet å ha vært med på ranet, men skyldte drapet på en medsammensvoren.

Kelvin Coleman ble dømt til livstid i fengsel for drap, mens Price ble dømt til døden for medvirkning til drapet.

Torsdag ble Christopher Lee Price den andre som ble henrettet i Alabama de siste to ukene.