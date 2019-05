Tønsbergs Blad sammenligner med da en bombe på 40 kilo på Vallø ble sprengt under kontrollerte forhold, og det smalt så det gjallet kraftig gjennom Tønsberg sentrum i fjor sommer.

Etter det NTB erfarer er bomben med sprengstoffinnhold rundt 250 kilo trolig noe av det største som er funnet i området, men tilstanden for dynamitten vil imidlertid ha mye å si for sprengkraften, for eksempel om dynamitten har vært utsatt for vann. Det er derfor ikke grunnlag for å si at smellet fredag nødvendigvis blir seks ganger kraftigere enn sist.

Omfattende angrep

Bomben ble funnet onsdag ved den gamle raffineritomta på Vallø i Tønsberg, der det flere ganger er gjort bombefunn fra krigens dager. Området ble blant annet utsatt for et omfattende luftangrep som britiske bombefly gjennomførte mot Vallø oljeraffineri to uker før krigens slutt i 1945.

Arbeidet ble stanset onsdag, arbeiderne evakuert, og på kvelden kom Forsvarets bombegruppe for å undersøke bomben. Da det ble klart hvor mye sprengstoff den sannsynligvis kan inneholde, ble det sendt ut evakueringsvarsel for alle som bor innen en kilometer fra funnstedet. De måtte evakueres før klokka 9 torsdag.

Ifølge lokalavisa er det sjette gang innbyggerne i området evakueres på denne måten.

Grundig vurdering

Forsvaret startet torsdag undersøkelser av bomben.

Forsvarets eksperter gikk inn i området for å vurdere om gjenstanden var farlig eller ikke, sa operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge Sørøst politidistrikt ble bomben deretter fraktet til et pukkverk i Andebu i løpet av natt til fredag og vil bli detonert der fredag formiddag. Sprengingen vil trolig bli foretatt dypt i et sandtak, og det er skal ikke være noen boliger i nærheten, så evakueringer blir ikke nødvendig.

(©NTB)