Warholm tok seieren på tiden 47,85 under vanskelige forhold.

23-åringen fra Ulsteinvik ledet fra start til mål og vant overlegent. Nestemann, Timothy Holmes fra USA, løp i mål nesten halvannet sekund bak, på tiden 49,25. Med det sesongdebuterte Warholm på best mulig vis utendørs i den svenske hovedstaden.

– Det var helt sykt, egentlig. Vi så på resultatene før vi reiste til arena og så veldig mange slet med været og sånt. Trener Leif Olav Alnes er en smart, gammel mann. Han sørget for at vi gjorde oppvarming i parkeringshuset på hotellet, og vi kom inn på arena fem minutter før «call room». Det sørget for at vi holdt varmen. Han gjorde alt rett. Jeg hadde ikke kommet på det selv, for jeg er for ung og dum, sa Warholm til NRK etter seieren.

– Jeg synes at det fantastisk at begge to legger så mye ære i arbeidet. Tiden min var veldig bra med tanke på at det vanskelig vind og sånt. Men vi lar oss ikke stoppe av sånt, mente han.

Nordmannen vant Diamond League-stevnet i Stockholm også i 2017, men året etter ble han slått av Abderrahman Samba. Qatar-løperen, som var fjorårets store hekkeløper, slo Warholm i alle Diamond League-møtene i 2018. Torsdag stilte han ikke til start og Warholm var dermed favoritt.

Feltet manglet også Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene, og Warholm var den eneste av de seks beste på verdensrankingen som stilte til start.

Warholm feide gjennom første sving og ledet umiddelbart. I den kritiske fasen av løpet holdt han tempoet oppe og vant suverent. Ned til nestemann skilte mange, mange meter.

På 400 meter hekk tok Warholm VM-gull i London i 2017 og EM-gull i Berlin i 2018. I år vant han innendørs-EM på 400 meter.

Bislett Games går av stabelen 13. juni. Også der er Warholm regjerende seierherre.