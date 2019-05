Cruiseskipet Viking Sigyns mannskap ble innbrakt til avhør torsdag, og på kvelden opplyste ungarsk politi at kapteinen på skipet er satt i varetekt.

Syv mennesker er bekreftet omkommet etter at en turistbåt kolliderte med det norskeide cruiseskipet Viking Sigyn på Donau i Budapest, onsdag kveld.

21 mennesker er fortsatt savnet etter ulykken, og er antatt omkommet. Ungarske myndigheter har opplyst at sjansen for å finne flere overlevende er minimale.

Det norskeide rederiet har bekreftet overfor TV 2 at en av deres båter var involvert i hendelsen.

Turistbåten kolliderte med det norske cruiseskipet rundt klokken 21 onsdag kveld. Båten veltet deretter på siden, og det skal ikke ha tatt mer enn syv sekunder før den sank.

Ulykken skjedde i kraftig regnvær like ved Margaret-brua i den ungarske hovedstaden. Stedet ligger like ved parlamentsbygningen.

– Kapteinene på begge båtene var svært erfarne, og har jobbet lenge i de to respektive selskapene, sier Col Zsolt Gabor Palotai, leder for Budapest sitt kriseteam.

Under en pressekonferanse torsdag formiddag opplyste ungarsk politi at de to båtene begge seilte i samme retning. Like etter klokken 21 lokal tid, kolliderte turistbåten «Hableany» med det norskeide cruiseskipet «Viking Sigyn».

– Begge skipene var på vei nordover. Da de var midt under Margaret-brua vendte den lille turistbåten av en eller grunn foran det norskeide cruiseskipet, sa politiet ifølge AP.

Saken oppdateres.