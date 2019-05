Jakob Ingebrigtsen har slitt med en Forkjølelse i forkant av 1500-meteren i Diamond League-stevnet i Stockholm.

Han havnet langt bak fra start, men klarte å hente igjen forspranget etter en fantastisk sluttspurt.

Mot slutten kom han seg opp helt opp i tetgruppen, og klarte å sikre seg en tredjeplass med tiden 3.37.30.

– Jeg må si meg ekstremt godt fornøyd med en slik sesongåpning. Det kunne vært at jeg stoppet opp etter to runder, men jeg kjente meg bare bedre og bedre. Det var motiverende at jeg tok igjen én etter én, til tross for det kalde været, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Jeg har vært forkjølet og var usikker på om jeg kunne stille til start i dag. Det å gjøre dette i sesongåpningen er et nytt steg og jeg gleder meg sinnsykt til å løpe videre i sesongen, fortsatte han.

Timothy Cheruiyot vant på tiden 3.35,79. Ayanleh Souleiman tok andreplassen på 1500-meteren med tiden 3.36,35.

Henrik Ingebrigtsen ble nummer ni på tiden 3.35,5.

– Det var tungt. Jeg følte det var håpløst fra start. Jeg klarte ikke farten og håpet på en bedre opplevelse enn jeg skulle ha på lørdag, sa Ingebrigtsen til NRK etter løpet.