– Hvis jeg er grunnen til at vi har tapt seks på rad, må alle bekymre seg. Hvis ikke, har vi en sjanse

– Hvis jeg hadde sittet i et rom og tenkt at jeg var grunnen, og sett på meg selv som en taper, ville vi alle hatt et problem. men jeg ser ikke slik på det. Det åpenbare er at vi vil vinne sølvtøyet. Det er derfor vi er her, sier Klopp.

TV 2-ekspert: – Sikker på at det sitter i bakhodet på ham

I torsdagens første nedtellingssending til finalen på tv2.no ble Klopps finalekompleks også et tema. TV 2s fotballekspert mener det kan ha sneket seg inn en følelse der.

– De første han tapte i Tyskland var han underdog, og så var det litt mer sjokkerende å tape mot Wolfsburg, men etter at han kom til England har han jo hatt muligheter. Hans første mulighet var allerede fire måneder etter at han kom til Liverpool, og han vant ikke den. Kanskje det er et lite kompleks som bygges her, sa Trevor Morley.

– Du kan ikke komme noe nærmere enn å tape på straffekonkurranse, som han gjorde mot Manchester City, og når man taper med så små marginer, så tenker man «Herregud, er jeg jinxet?». Jeg er sikker på at det sitter i bakhodet på ham. Jeg tror ikke det påvirker spillerne så mye, men for Klopp så er det et slags stigma som han har med seg, sa den tidligere Premier League-spilleren.

Vil beholde Champions League-formatet

Liverpool-sjefen bekrefter også at Roberto Firmino ser på seg selv som skadefri, men vil ikke komme med avsløringer rundt hvorvidt brasilianeren er en del av startelleveren lørdag. Det han imidlertid svarer gladelig på, er egne meninger om formatet Champions League spilles i.

– Gjør semifinalene om til finalen, så er jeg fullstendig fornøyd. Gjør den gjerne til over to kamper. Jeg vet ikke hva folk vil endre Jeg elsket turneringen da jeg var liten, men jeg liker gruppespillet, kvalifiseringen og alt det der. De riktige lagene er med. Alle har sjanse til å gå videre. Jeg elsker den, sier Liverpool-sjefen.

I løpet av det drøye kvarteret Klopp sitter foran det samlede pressekorpset, har han journalistene i sin hule hånd. Latter skapes også når han blir tvunget til å oversette sitt eget tyske svar, fordi UEFA «kun tillater spørsmål på engelsk», og når han får et spørsmål han ikke skjønner om seg selv som en «skinnende» person.

Etter hvert blir det hele rettet til «briljant», hvilket Klopp også tar til seg med et smil. Samtidig minner han journalisten som stilte spørsmålet på at han også må kalle Pochettino det samme. Det er tydelig at tyskeren er i sitt ess. Lørdag får vi vite om han også klarer å overvinne rekken av finaletap på rad.

Backene vil ikke endre spillestilen - klare for å takle varmen

Først ut er på fredagens pressekonferanse var Liverpool-duoen Andrew Robertson og Trent Alexander-Arnold, som fikk spørsmål om temperaturen i den spanske hovedstaden.

– Det er likt for begge lag. Med en gang kampen har startet må begge lag takle den samme situasjonen, sa Robertson.

Fredag har gradestokken krøpet over 30 grader, og det samme vil være et faktum når oppgjøret går av stabelen lørdag kveld.

De to backene har vært blant lagets fremste offensive bidragsytere denne sesongen, og bedyrer at de ikke kommer til å tilpasse sin offensive spillestil til tross for at Spurs har mye å komme med i kontringsfasen.

– Vi har respekt for motstanderne, men vi spiller med en bestemt stil, og vi endrer den ikke for noe lag. Vi kan ikke lene oss tilbake og la dem komme mot oss. Det er da de er på sitt beste. Vi vil prøve å spille på vårt vis, sier Alexander Arnold.

Unggutten er også klar på at han ønsker revansje etter forrige sesongs nederlag mot Real Madrid i hans første Champions League-finale.

– Jeg vil ikke føle det slik jeg gjorde i Kiev i morgen. Det kan være med på å gi de ekstra få prosentene vi trenger, sier høyrebacken.

Jürgen Klopp skrøt tidligere denne uken uhemmet av sine spillere og hevdet at han aldri tidligere hadde vært i en finale med et bedre lag.

Byen i ferd med å fylles opp

Lørdag skal han lede Liverpool foran et fullstappet stadion på Wanda Metropolitano, og selv om kun drøyt 67 000 tilskuere får plass innenfor stadionveggene, er den spanske hovedstaden i ferd med å fylles opp av det som er ventet å være over 100 000 engelskmenn allerede.

Bybildet i Madrid er allerede preget av at deler av Liverpool-fansen har gjort sitt inntog. Sangene om alt fra Roberto Firmino - «Si senor» - som bare trenger ballen for å score, kan høres på flere av gatehjørnene i sentrum. De evige klassikerne om spillere som Luis Garcia og Steven Gerrard, som preget den siste Champions League-tittelen til de røde, er også lette å legge merke til, i det som etter alle solemerker blir en engelsk festhelg på spansk jord.

– Det gir ikke ekstra press. Vi vet at det er mange supportere her, og alle kan ikke få plass på tribunen, men uansett hvor vi drar i verden, så er det slik det er i en enorm klubb som Liverpool. Vi har opplevd det tidligere, og alle er klare for å ofre alt for supporterne, sier Alexander-Arnold.

Se Liverpool-Tottenham på TV 2 og TV 2 Sumo fra 19.10. Kampstart 21.00!

Les også: Slik lader du opp til Champions League-finalen på TV 2