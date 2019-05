Aftenposten avslørte onsdag at Utlendingsdirektoratet mener den filippinske au pairen jobbet ulovlig hos Kallmyr.

Advokat Ingvild Boe Hornburg representerer den filippinske advokaten, som UDI mener jobbet ulovlig for justisminister Jøran Kallmyr.

Nå varsler hun at au pairen vil klage på UDI-vedtaket om å utvise henne fra hele Schengen-området.

– Det er fordi varselet om utvisning bygger på avslaget om oppholdstillatelse. I dette avslaget står det feilaktig at hun har fungert som au pair. Det er ikke korrekt. Vedtaket bygger på en faktisk feil, dessuten mener jeg at UDI ikke har sjekket mistanken, men lagt den til grunn. Det er i strid med loven og dermed er vedtaket ikke gyldig, sier Boe Hornburg til TV 2.

Hun sier den inneholder både klage på avslag om opphold i Norge og kvinnens tilsvar på varsel om utvisning.

Nå befinner kvinnen seg i hjemlandet Filippinene.

Advokaten opplyser i en pressemelding at klagen vil bli sendt i løpet av kvelden.

Advokaten hevder UDI verken har hørt med Kallmyr og familien eller au pairen, noe som er i strid med forvaltningsloven, ifølge advokaten.

– Jeg mener de har brutt loven gjennom å undersøke saken tilstrekkelig. Før de skal fatte et vedtak må de sjekke at det er tilstrekkelig. De burde ha sjekket at hun fungerte som au pair, de kunne kontaktet henne, familien, barnehagen, ingenting har de gjort.

22. august i fjor flyttet au pairen fra Filippinene inn hos familien Kallmyr.

12. oktober møtte hun fysisk opp hos politiet og leverte søknad om fornyet au pair-kontrakt.

9. mai fikk hun avslaget på søknaden fra UDI, og 23. mai sendte UDI et brev der de varslet at hun vill bli utvist fra Schengen.

Justisminister Jøran Kallmyr sier han trodde au pairen kunne flytte inn uten å jobbe frem til hun hadde vært hos politiet.

UDI har ikke besvart TV 2s henvendelse om kritikken fra advokaten.

Tidligere torsdag skrev UDI til TV 2 at de har taushetsplikt i alle enkeltsaker.

– Forøvrig er utvisningssaken ikke ferdig behandlet, da søker har rett til å uttale seg etter at vi har sendt forhåndsvarsel. Det kan ta et par uker. Vi har derfor ikke mer å si om saken enn det som allerede er kjent, skriver kommunikasjonsdirektør i UDI, Ingeborg Grimsmo, til TV 2.

– Vi behandler denne saken som andre tilsvarende saker i henhold til regelverket, understreker hun.