– Ble nesten hindret like før drapene

Torsdag ble 5 av de 24 tiltalte ferdige med sine forklaringer, før den videre behandlingen av saken ble satt til 13. juni.

Blant dem som forklarte seg, var den utpekte hjernen bak drapene på den lille fjellhylla sør i Marokko like før jul i fjor.

Gateselgeren Abdessamad Eljoud står fast ved at han angrer på drapene, og sier han ikke lenger vet hva han mener om terrorgruppen IS.

– Jeg forstår ikke hva jeg skal tro lenger. Noen må forklare meg, sa han i retten.

Avbrøt flere angrep

Under Eljouds forklaring kom det frem at han og hans medtiltalte i lang tid før drapene hadde planlagt å begå terror.

De så på muligheten for å reise utenlands, men hadde verken reisedokumenter eller god nok økonomi.

Da de heller ikke klarte å skaffe våpen til å skyte rundt seg på et kjøpesenter, valgte de å drepe tilfeldige turister i Atlasfjellene.

De fire hovedtiltalte reiste opp i fjellene fire dager før drapene fant sted.

– Vi lette etter mulige ofre. Totalt fire ganger trodde vi at vi hadde funnet noen, men vi måtte avbryte enten fordi de hadde med seg turguider eller fordi det kom andre utfordringer i veien, sa Eljoud i retten torsdag.

DREPT: Perlevennene Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept da de var på fjelltur i Atlasfjellene i Marokko like før jul. Foto: Privat

En av mennene fikk også kalde føtter og forlot de andre et halvt døgn før drapene, sier Eljoud. Påtalemyndigheten mener imidlertid at mannen reiste for å finne et egnet skjulested.

– Lyste med lykter

På vei nedover fjellet søndag 16. desember oppdaget de tre gjenværende mennene at Ueland og Jespersen satte opp et telt for kvelden.

De gikk rett forbi kvinnene og slo opp sitt eget telt omkring 150 meter nedover stien – i skjul bak en sving.

– Vi la oss til å sove og ventet på rett tidspunkt for å slå til, forklarer 25-åringen.

– Da klokken var blitt ti på kvelden, kom det noen og lyste på teltet vårt med lykter. De ba oss flytte det. Men for ikke å vekke oppsikt, latet vi som at vi sov. Etter hvert forsvant de, sier han.

– Hvem var det som lyste? spør aktor.

– Jeg vet ikke. Kanskje politiet eller en demon, sier Eljoud.

Han anslår at drapene fant sted omkring et kvarter før midnatt. Etterpå reiste mennene ned til en landsby og betalte en bekjent for å holde dem skjult, forklarer han. Også denne mannen er tiltalt i saken.

Vil ta tid

Etter to døgn på rømmen ble mennene pågrepet i storbyen Marrakech. Samme dag hadde de spredt videoer av drapene på kommunikasjonstjenesten Telegram.