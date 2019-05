Det er planlagt ny evakuering fredag klokken 9, opplyser Sørøst politidistrikt.

Bombefunnet ble gjort onsdag ved den gamle raffineritomta på Vallø i Tønsberg. Alle som bor innen en kilometer fra funnstedet, måtte torsdag evakueres.

Forsvaret startet torsdag undersøkelser av bomben.

– Nå går Forsvarets eksperter inn i området, så må de vurdere om gjenstanden er farlig eller ikke, sa operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB torsdag formiddag.

Det foregår for øyeblikket en storstilt opprydning på den gamle raffineritomta på Vallø.

Flere ganger har arbeidet blitt stoppet på grunn av bombefunn fra krigens dager, blant annet på grunn av at britiske bombefly gjennomførte et omfattende luftangrep mot Vallø oljeraffineri to uker før krigens slutt i 1945.

