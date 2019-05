Siv Jensen har kalt inn landsstyret i Fremskrittspartiet for å diskutere bompenger, får TV 2 opplyst.

I innkallelsen, som TV 2 har lest, kommer det frem at det er på anmodning fra Frp-leder Siv Jensen.

– Dagsorden for møtet er den politiske situasjonen omkring bompenger og at partilederen ønsker å gi en oppdatering om situasjonen, står det i innkallelsen som ble sendt ut sent onsdag.

Utelukker ikke regjeringskrise

På landsmøtet til Frp i april fikk Carl I. Hagen med seg partiet på et bompenge-opprør. Partiet vedtok at vil bruke oljepenger på å slette all bompengegjeld.

– Vi er nødt til å få så betydelige gjennomslag at vi kan gå med hodet hevet inn i valgkampen, sier Hagen til TV 2 torsdag.

– Hvis dere ikke får de gjennomslagene i regjering?

– Jeg håper at de tre andre regjeringspartiene tar dette på alvor og at de forstår hvor stor misnøyen er i Frp.

Han mener de også bør se det som en utfordring, hvis bompengepartier får stor oppslutning.

– Det er en utfordring for vårt demokratiske system hvis ensakspartier får så stor makt. Det vil utfordrende stabiliteten.

Hvis Venstre, Høyre og KrF ikke gir Frp betydelige gjennomslag, tror Hagen Frp kan ende med å gå ut av regjering.

– Jeg ser ikke ikke bort ifra at vi må ut av regjering.

Misnøye hos grasrota

Fylkesledere TV 2 har snakket med ser frem til møtet med Frp-leder Siv Jensen.

– Hele Norge skriker etter en endring, sier fylkeslederen i Vestfold og Telemark, Frode Gaasland Hestnes, til TV 2.

Han forventer at partiet følger opp resolusjonen fra landsmøtet.

På landsmøtet advarte Frp-ledelsen mot å vedta at partiet vil bruke oljepenger på å slette all bompengegjeld.

– Forslaget er god gammel Frp-politikk, men det er grenser for hvor mye vi kan få til, sa Siv Jensen på landsmøtet.

Tidlig i debatten tok nestleder Sylvi Listhaug ordet og ba partifellene tenke på om det er realisme i å få gjennomført et slikt vedtak.

– Jeg tror mange mener vi skulle solgt handlegater i London og byttet det ut med motorveier i Norge. Men trenger vi flere saker der vi ikke har sjans til å levere, eller bør vi konsentrere oss om å bekjempe nye bypakker? sa Listhaug.