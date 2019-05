Historiske Braut Haaland scoret vanvittige ni mål: – Utrolig imponerende!

– Dette var godt for oss og scoret masse mål. Vi måtte vinne, og helst med masse mål. Det gjorde vi, og da føles det godt, sa Norges kaptein Leo Skiri Østigård etter kampen.

– Braut Haaland sluttet aldri å score. Han brautet seg fremover og fikk vist hva har hadde inne, sa han om Norges nimålsscorer Erling Braut Haaland.

TV 2-ekspert mener Honduras la seg

Norge tapte sin første kamp mot Uruguay 1-3 og måtte tåle et smertelig 0-2-tap mot New Zealand i sin neste kamp. Med storseieren mot Honduras slo de norske spillerne kraftig tilbake og fikk en skikkelig opptur.

– Det norske laget skuffet veldig i sine to første kamper, men dette var i alle fall en veldig solid gjennomføring mot et fryktelig Honduras. Det blir spennende å følge med på andre gruppene nå for å se om Norge kan gå videre som treer i gruppa, poengterte Mathisen.

Sikret Norge drømmestart

Det tok bare seks minutter før Erling Braut Haaland skaffet Norge en drømmeåpning på kampen. Haaland dukket opp i feltet på en pasning fra Jens Petter Hauge, og avsluttet iskaldt i mål.

Honduras må ha spilt på Norge. Her blir det jo tosifret om de opptrer slik resten av kampen... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 30. mai 2019

To minutter senere scoret trodde Braut Haaland at han hadde scoret igjen etter ha skutt knallhardt i hjørnet fra omtrent 20 meters hold. Men kampens dommer Muhammed Bin Jahari brukte VAR, og annullerte scoringen fordi han mente Braut Haaland taklet en Honduras-spiller med ulovlige midler i forkant av scoringen. Det var Haalands andre scoring som ble annullert hittil i mesterskapet.

I det 19. minutt fikk Braut Haaland notert sin andre for dagen. Fra skrått hold dundret han ballen mellom beina til Honduras-keeper José García. Denne gangen ble scoringen stående, og Red Bull Salzburg-spissen kunne slippe jubelen løs.

Haaland ble hat trick-helt

Etter halvtimens spill scoret Norge nok en gang. Kaptein Leo Skiri Østigård steg til værs i feltet og headet inn 3-0-ledelse etter et innlegg fra Tobias Christensen.

Bare et par minutter senere ble Braut Haaland spilt gjennom. Han gikk over ende med Honduras-keeper Garcia, og dommeren pekte på straffemerket. Braut Haaland tok straffesparket selv og var sikkerhet selv fra krittmerket. 18-åringen økte ledelsen til 4-0 og fullførte sitt ekte hat trick.

Men Haaland var ikke ferdigscoret. Ett minutt før pause scoret han sitt fjerde (!) på en omgang da han banket ballen på halvspretten i mål med venstrefoten. Norge kunne dermed gå til pause med en knusende 5-0-ledelse.

Målene rant inn

Kun 37 sekunder ut i andre omgang økte Norge ledelsen til 6-0. Kristian Thorstvedt fant Jens Petter Hauge med en pasning i feltet. Hauge var dødelig effektivt og dundret inn Norges sjette for dagen.

Fire minutter ut i omgangen satte Braut Haaland sitt femte (!) for dagen. Han tråklet seg gjennom forsvaret og skjøt ballen i mål og Norge opp i en smått utrolig 7-0-ledelse.

I det 56. minutt ble marerittet enda verre for Honduras. Dommeren brukte VAR og viste Axel Gómez sitt andre gule kort for dagen, og dermed Honduras fullføre kampen med ti mann på banen.

Så skrev Braut Haaland U20-VM-historie. Kristian Thorstvedt driblet av et par spillere i feltet, og fant Norges toppscorer. Braut Haaland lurte ballen i mål og scoret sitt sjette (!) for dagen og tangerte brasilianske Adailtons rekord. Han scoret seks mål for Brasil mot Sør-Korea i U20-VM i 1997, ifølge NRK.

I det 77. minutt scoret Braut Haaland sitt sjuende og tangerte rekorden til Adailton. Ti minutter før slutt kunne Braut Haaland blitt åttemålsscorer da dommeren først dømte straffespark, men omgjorde avgjørelsen etter å ha brukt VAR.

På tampen fikk Eman Markovic det enkelt da han satte inn Norges 10-0-scoring. Like før slutt scoret Braut Haaland sitt åttende mål og niende (!) mål for dagen og sørget for at Norge vant vanvittige 12-0.

Honduras måtte forøvrig fullføre kampen med ni mann etter at Everson Lopez fikk direkte rødt for en hodeløs takling.

Slik startet Norge mot Honduras:

(4-4-2): Julian Faye Lund – Christian Borchgrevink, Ulrik Fredriksen, Leo Skiri Østigård, Håkon Evjen – Tobias Christensen, Adnan Hadzic, Tobias Børkeeiet, Jens Petter Hauge – Kristian Thorstvedt, Erling Braut Haaland