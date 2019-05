Real Madrids profilerte kaptein Sergio Ramos har spilt for klubben siden 2005 og har vunnet Champions League fire ganger og La Liga fire ganger med de hvitkledde.

Men de siste ukene har det blitt spekulert i om 33-åringen kom til å forlate Real Madrid i sommer.

Real Madrid-president Florentino Perez hevdet blant annet i et radiointervju med Onda Zero at han nektet å gå med på at Ramos forlot Real Madrid til fordel for en klubb i kinesiske Chinese Super League.

– Han og agenten hans kom inn på mitt kontor, og de fortalte meg at de hadde fått et godt tilbud fra Kina, men kinesiske regler gjorde at klubben ikke kunne betale for overgangen. Hva skulle jeg si? Jeg sa at det ikke kunne la seg gjøre. Vi har ikke råd til å miste kapteinen vår gratis. Det ville sette en forferdelig presedens for andre spillere, fortalte Perez i intervjuet.

På en pressekonferanse i Madrid torsdag ettermiddag satte Ramos selv en effektiv stopper for alle spekulasjonene. Midtstopperen med over 606 klubbkamper for Real Madrid og 163 landskamper for Spania gjør det klart at han ønsker å bli på Bernabeu ut karrieren.

– Det har blitt spekulert i fremtiden, men jeg vil gjøre det klart at jeg ønsker å avslutte karrieren min her og fullføre kontrakten, sa Ramos på pressekonferansen, ifølge Marca.

Og slo fast:

– Jeg er en Madridista. Og vil pensjonere meg her. Jeg ønsker å si dette til fansen, slik at det ikke skulle være noen tvil.

Ramos avviser at han vurderte en overgang til kinesisk fotball.

– Det kom et tilbud fra Kina på bordet, men jeg har aldri bedt om å gå til Kina eller bedt om at kontrakten min her skulle bli avsluttet. Jeg har kontrakt med Real Madrid, og ønsker å fullføre den, mente han.

Ramos er den spilleren i Real Madrid som har vært lengst i klubben. Han kom til klubben fra Sevilla som 19-åring i 2005. Denne sesongen har imidlertid Ramos fått mye kritikk. Klubben endte på 3.-plass i serien med hele 19 poeng opp til Barcelona.