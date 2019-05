Onsdag kveld innkalte generalsekretæren i Fremskrittspartiet til ekstraordinært landsstyremøte i Frp.

I innkallelsen, som TV 2 har lest, kommer det frem at det er på anmodning fra Frp-leder Siv Jensen.

– Dagsorden for møtet er den politiske situasjonen omkring bompenger og at partilederen ønsker å gi en oppdatering om situasjonen, står det i innkallelsen som ble sendt ut sent onsdag.

Jensen bekrefter møtet

Møtet vil finne sted førstkommende onsdag klokken 16.

– Vi har innkalt til landsstyremøte på onsdag fordi jeg ønsker å gi fylkeslederne en oppdatering på den på den politiske situasjonen omkring bompenger. Jeg har for vane å ha tett dialog med fylkeslederne i viktige politiske saker for partiet. Stortingsgruppen har vært løpende orientert og det er naturlig at vårt landsstyre får samme mulighet til å diskutere saken, skriver Siv Jensen i en tekstmelding til TV 2.

Avhengig av gjennomslag

Etter det TV 2 ønsker partiledelsen klare tilbakemeldinger fra fylkespartiene, særlig om situasjonen i de store byene hvor det har vært mye bråk rundt bomringer i forbindelse med nye bypakker.

Ifølge en kilde med kjennskap til bakgrunnen for møtet, er det så langt ikke snakk om regjeringskrise. Men TV 2 har snakket med flere sentrale Frp-ere de siste dagene som sier at Frp er avhengig av klare bompenge-seiere før kommunevalget.

Bompenger har rystet norsk politikk i startfasen av valgkampen, og nå settes milliard-prosjekteter på vent etter vedtak i kommunestyrer landet rundt. Det hele startet med at kommunestyret i Nedre Eiker vraket buskerudbypakke 2.

Landsstyret i Frp består av fylkeslederne, sentralstyret og fem representanter fra stortingsgruppen.

Generalsekretæren innkaller, etter vedtak i Sentralstyret, til ordinært Landsstyremøte to ganger i året.

Videre innkalles Landsstyret når enten Sentralstyret, stortingsgruppen eller fylkesstyrene i minst syv fylker krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert forum, ifølge Fremskrittspartiets vedtekter.

I forrige uke varslet Siv Jensen i VG at hun vil ha krisemøte om bompenger med de andre partilederne. Etter det TV 2 forstår har dette møtet ennå ikke funnet sted.

Saken oppdateres!