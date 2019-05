Slik takler Camilla Herrem savnet etter faren

Camilla Herrem har ankommet hviterussiske Brest med resten av det norske landslaget for å kjempe om en plass i VM i Japan.

– Jeg synes det er greit at vi har litt kamper. Jeg avsluttet sesongen litt tidligere enn de andre, så at jeg får ekstra kamper nå er deilig, sier 32-åringen.

Våren har vært full av sportslige oppturer, og i mars sikret hennes kjære Sola plass i neste års Eliteserie.

– Det var helt nydelig. Vi hadde som mål å rykke opp med én gang. Det klarte vi med 22 seire og ingen tap. Det er jeg stolt av. Det skal bli så godt å spille i eliteserien igjen.

– Det har vært det jævligste jeg har vært borti

Men våren har også vært en av de tøffeste periodene i livet til den alltid så blide 32-åringen. I februar mistet hun en av sine viktigste og næreste støttespillere da faren Carl Otto gikk bort.

– Det har vært det jævligste jeg har vært borti. Heldigvis har jeg familie rundt meg, og Theo gjør hverdagen enklere. For med han så må jeg være normal. Når han smiler og gjør sånne ting, så hjelper det veldig mye på.

– Det er bare tre måneder siden. Han er alltid med. Jeg vet jo at han er her. Men ofte føler man at man må sette på en fasade selv om man har det vondt inni. Jeg kan ikke gå og være lei meg hele tiden. Jeg forsøker å skyve vekk tankene ganske mye, men det er småting som gjør at man det kommer, sier hun med bristende stemme.

Pappa Carl Otto og mamma Aslaug har vært på plass på de fleste kampene hvor datteren har spilt. Nå finner hun trøst i håndballen.

– Det er det jeg synes har vært så godt med håndballen. Man trenger ikke tenke. Jeg kan komme på trening og gjøre det jeg skal og spille kamp og vite at jeg er her i to timer. Slippe å tenke så mye. Men jeg regner med at han sitter der og følger med.

– Før kamper måtte jeg alltid se hvor mamma og pappa satt. Nå er det heller sånn at jeg lukker øynene og tenker på han.

– Det er tøft, men heldigvis har jeg så mange fine venner også her på landslaget jeg kan snakke mye med. Jeg synes det er viktig å snakke om det også. For om man ikke kan snakke om det tenker jeg bare så mye hele tiden så da kan det bare boble over. Så jeg er veldig glad for den støtten jeg har her, smiler hun.

Roses av Thorir

Opprykket sørger samtidig for at Herrem kan satse på landslaget og fortsatt bli boende i Stavanger.