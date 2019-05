Disse faktorene gjør at Ruud-leiren tør å håpe på nok en norsk tennis-sensasjon

Fredag vil de fleste idrettsinteresserte nordmenn rette fokuset mot Paris.



Der skal Casper Ruud (20) møte tennislegenden Roger Federer til tredje runde i Roland Garros (French Open, en av de fire mest prestisjetunge turneringene i verden).

I utgangspunktet er det ingen tvil om at tennis-ikonet Roger Federer er storfavoritt.

– Det blir min største kamp og utfordring hittil i karrieren. Det er en helt utrolig følelse at jeg skal spille mot en av de største gjennom tidene. Jeg får bare håpe at jeg kan levere god tennis og at jeg kommer opp mot mitt beste. Det er nok det som må til om jeg skal ha en sjanse, sier Casper Ruud til TV 2.

Han vil ikke tallfeste sjansene sine. Men selv om han møter en av tidenes største tennisspillere, er han klar på at han ikke skal være bare til pynt.

– Jeg har ekstrem respekt for Federer, men jeg har lyst å vise at har lyst til å vinne. Det er ikke noen vits å være beskjeden. Samtidig har jeg ingenting å tape. Jeg kan spille med senkede skuldrer og mye energi, sier Ruud.

Tror alderen kan være Ruud-fordel

I trenerteamet rundt Ruud er man klar på at det er mulig å slå Federer.

Og nettopp det – at det er håp og at det er mulig – brukes for alt det er verdt inn mot kampen mot sveitseren. Og teamet rundt Casper Ruud mener flere faktorer gir et visst håp om nok en norsk sensasjon fredag.

– Det er klart det blir tøft, det er jo en legende han skal spille mot. Men Norge slo jo Brasil. Så alt kan skje. Det er absolutt ikke umulig at Casper kan ta dette, sier fysisk trener Marcel da Cruz til TV 2.

Han påpeker at Casper Ruud er i storform.

– Casper spilte sin kanskje beste kamp noensinne onsdag. Han er på gang. Han er i storform. Det må han ta med seg, sier da Cruz.

Nettopp det at at Casper Ruud er i flyten nevnes som en årsak til at det er grunn til å tro på det umulige.

– Det blir vanskelig selvfølgelig, men sjansene er der. Casper er ung, sprek og sterk. Federer er tross alt 37 år, minner pappa Christian Ruud om.

Han skyter for sikkerhetsskyld inn at Federer spiller fantastisk tennis fortsatt, men han mener alderen og motivasjonen kan være fordel sønnen.

– Dessuten er jo ikke grus favoritten til Federer, selv om han har spilt bra her før. Så jeg tror og håper jo kanskje at dette kan bli starten på et lite generasjonsskifte, sier Christian Ruud.