Pappa Ruud: – Casper kan bli best i verden

Christian Ruud er tidenes beste norske tennisspiller. På sitt beste var han ranket som nummer 39 i verden.

Som trener og pappa til Casper Ruud får 46-åringen nå være med på det som kan bli en ny, norsk eventyr-reise i tennisen.

– Det er veldig stort å få oppleve det vi gjør nå. Det er jo dette vi har jobbet for og drømt om, sier Christian Ruud.

Mener sønnen allerede har passert ham

Han er fullstendig over at sønnen nå er i ferd med å overgå hans prestasjoner som tennisspiller. Per dags dato er Casper rangert som nummer 63 i verden.

– Da jeg var 20 år, var jeg nummer 150 i verden. Så Casper er ganske godt foran meg allerede. Det lover bra, sier Christian Ruud til TV 2 Sporten.

– Så du gir ikke han noen stikk fortsatt?

– Nei, jeg gjør ikke det. Det han har fått til hittil er så mye bedre enn det jeg gjorde. Jeg mener jo også at å være nummer 60 i verden nå er bedre enn å være nummer 39 da jeg holdt på. Så i mitt hode har han allerede gjort det bedre enn jeg gjorde det, sier Christian Ruud.

Uansett er det ingen tvil om at norsk idrett er i ferd med å få fram en utøver som er kapabel til å levere prestasjoner helt i verdenstoppen.

Christian Ruud tror fredagens møte med Roger Federer bare vil fungere som blod på tann for sønnen.

– Han kan bli nummer én

– Jeg tror det bare gir Casper mer sult. Det å vite at han gjør det så bra som han gjør nå, og i alle fall om han får en bra kamp, så skjønner han at han hører hjemme blant topp femti, topp tredve eller topp ti i verden, sier faren og følger opp:

– Casper er flink til å ta små steg. Jeg tror nok han håper å ligge helt oppe på toppen av rankinglisten en gang. Og jeg tror at han bare får mer tro på at han kan bli en spiller i verdenstoppen med det som skjer nå, sier han.

– Hvis du ser i spåkula, hvor langt kan han nå på rankingen?

– Det er helt umulig å si. Han kan bli nummer én eller nummer 43. Men Casper er i alle fall motivert for å gjøre jobben. Jeg håper selvfølgelig at han kommer veldig høyt på rankingen, men det er et par tusen andre som prøver det samme. Så det er ingen enkel oppgave, sier han.

– Men bare det at det nevnes som en mulighet forteller sitt?