For etter noen meget magre år, har de norske kvinnesyklistene begynt å vise tegn på form.

Heine og Emilie Moberg vant hver sin etappe i Tour of Uppsala tidlig i mai. Stine Borgli fulgte opp med sammenlagttriumf i Vuelta a Burgos, før Heine altså vant på nytt i Tyskland torsdag.

Og det gjorde hun solo, før den regjerende tyske mesteren Liane Lippert og regjerende europamester (og tidligere verdensmester) Marta Bastianelli.

Heine angrep på dagens siste stigning på den 94 kilometer lange etappen med start og mål i Dörtendorf og holdt akkurat unna for nevnte Lippert.

– Laget trengte den seieren. Og det er en imponerende seier. Hun har vist at hun er kjempesterk i år, så jeg har egentlig bare ventet på en seier. Det var bare et spørsmål om tid, sier Miriam Bjørnsrud, TV 2s sykkelekspert.

Mads Kaggestad venter nå større ting av Heine.

– Hun er en «stayer». Hun startet sent med å sykle, og etter en tung sesong i fjor har hun etter et trenerbytte, blant annet, fått et løft i år. Hun er i ferd med å etablere seg på et skikkelig bra internasjonalt nivå. Sammen med Susanne Andersen, Stinge Borgli, Emilie Moberg og Katrine Aalerud danner hun en fin stamme i utvikling, sier Kaggestad.

Heine ligger nå på en åttendeplass i sammendraget. Rittet avsluttes på søndag.