Casper Ruud slo onsdag italienske Matteo Berrettini i alle tre sett og sikret et møte med tennishistoriens mestvinnende herrespiller, sveitseren Roger Federer, i tredje runde av French Open.

Den norske 20-åringen kan nesten på kampen mot Federer som skal spilles fredag.

– Det blir min største kamp og største utfordring i karrieren så langt. Jeg blir nok som en liten unge på julaften. Jeg gleder meg veldig, og har ingenting å tape og kan spille med senkede skuldre og mye energi, sier Ruud til TV 2 Sporten, og slår fast:

– Det blir en utrolig følelse å møte en av de største gjennom tidene. Det er en slik kamp jeg har sett frem til i mange, mange år, mener han.

– Jeg er Nadal-fan

Det er imidlertid Roger Federers rival Rafael Nadal det norske tennishåpet har sett mest opp til gjennom oppveksten.

– Jeg må være ærlig å si at jeg er mest Rafa-fan, men Nadal og Federer er to spesielle spillere som begge har løftet tennisen til et nytt nivå, konstaterer Ruud.

Ruud utelukker likevel ikke at han kan komme til å overraske mot Federer.

– Jeg har enorm respekt for ham, men jeg vil ikke være beskjeden. Det er litt blandet. Det er mye respekt, men samtidig vil gjøre alt jeg kan for å bite fra meg, konkluderer han.

– Tror du at du kan vinne mot Federer?

– Spiller jeg så god tennis som jeg har gjort tidligere i turneringen så kan det komme muligheter. Jeg kan bryte serven og sånne ting. Jeg håper at jeg i kampen på fredag kan vise frem den beste tennisen jeg har gjort i karrieren, varsler Ruud.

Vil bli bedre enn pappa

Casper Ruud trenes som kjent av pappa Christian Ruud, som i mange år var Norges beste tennisspiller. På sitt beste var Ruud senior rangert som nummer 39 i verden.

– Jeg har et veldig bra forhold til pappa, og har selvsagt lyst til å bli bedre enn ham. Han kom til 3. runde i French Open han også, så nå har jeg tangert ham. På sitt beste var han rangert som nummer 39, og nå kryper jeg innpå ham. Jeg har lyst til å slå ham, men det er ingen garanti, påpeker Ruud, som foreløpig er rangert som nummer 63 i verden.