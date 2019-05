Cirka klokken halv 12 ble politiet i Sandnes ringt opp en redd kvinne.

Hun hadde funnet en slange på kjøkkenet sitt, og ifølge politiet ante hun ikke hvem slangen tilhørte.

– Kvinnen var redd, og synes ikke det var helt optimalt å finne en slange på kjøkkenet sitt, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand, til TV 2.

#Sandnes; en dame meldte om funn av en liten slange på kjøkkenet sitt. Kan være en "Kornsnok". Ukjent hvem sin slange dette er. Ble tatt hånd om av Falck. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) May 30, 2019

Kvinnen fikk hjelp av en nabo til å putte slangen i en bøtte. Politiet varslet deretter Falck som tok seg av slangen som skal være en kornsnok.

– Dette er et utradisjonelt oppdrag for oss, det er ikke hver dag vi har et slangeoppdrag, sier Strand.

Foreløpig er det ingen som har meldt slangen sin savnet.

Ifølge Reptinett er kornsnok noen av de mest populære slangene innen reptilhobbyen. Slangene kan oppnå en lengde på to meter.