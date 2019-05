Asle Groven Oppsund og familien bor rett ved en sving langs E134 i Kviteseid.

For to år siden fikk familiefaren nok av sjåfører som ikke holder fartsgrensa i området, som er skiltet med 60-sone.

Derfor bestemte han seg for å ta saken i egne hender, og satte opp en tro kopi av en av veiens mange fotobokser.

En fuglekasse, laget av finérplater, glassfiber og pleksiglass, satt på en stålstand, ble løsningen.

– Dette er fuglekasse nummer to. Den første ble stjålet under countryfestivalen på sensommeren, forteller han til TV 2.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

En påminnelse

Oppsund forteller at han ønsker å gi sjåførene en liten påminnelse om at det er 60-sone i området.

– Folk holder ikke farten. Jeg bor rett ved en sving, og jeg vil minne dem på at det bor folk her, og at barn kan komme ut i veien, sier han.

– HOLD FARTSGRENSA!: Oppsund oppfordrer alle sjåfører til å holde fartsgrensa, uansett hvor man er i landet. Foto: Privat

Ifølge han var det tidligere 80-sone i området. Oppsund tror at den bratte nedoverbakken rett før 60-sona bidrar til at mange lar bilen trille i samme hastighet videre, uten å tenke over konsekvensene.

– 60-sonen har vært der i ti år. Kun to ganger har jeg sett at det har vært kontroll der. Det synes jeg er dårlig, for hvis det hadde vært flere kontroller, hadde folk kanskje holdt fartsgrensa, sier han.

Gode tilbakemeldinger

Tobarnsfaren forteller at han bare har fått positive tilbakemeldinger etter det kreative påfunnet.

– Det er bare tommel opp og skryt. Det er mange som får seg en liten vekker, og flere har sagt at de har tatt seg selv i å måtte trykke ekstra hardt på bremsen når de ser «fotoboksen», sier han.

For to år siden ville Statens vegvesen fjerne fotoboksen til Oppsund, ifølge han selv.

– De sa at den laget trafikkfarlige situasjoner. Hvis den lager trafikkfarlige situasjoner fordi folk bremser, ned så kan du tenke deg farten de holder før de bremser, sier han til TA.

I år er derimot stemningen en annen.

– Den er veldig uskyldig. Du skal være veldig observant for å se den. Så lenge den ikke står på vår grunn, så gjør vi ikke noe med det, sier Lars Gunvald Hauan hos Statens vegvesen lattermildt til avisen.

– Det var ikke det de uttalte forrige gang, så det synes jeg er veldig positivt, sier Oppsund til TV 2.