Onsdag truet partisekretær Kjersti Stenseng i Ap med boikott av Arendalsuka etter at rådet i forrige uke ga Alliansen og SIAN klarsignal til å delta.

Torsdag har rådet avholdt et nytt rådsmøte og har snudd om organisasjonenes deltakelse på politikkuka i Arendal, opplyser ordfører Robert C. Nordli (Ap) i en pressemelding til Agderposten, hvor det heter at:

«Organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement».

I meldingen beskrives dette som årsaken til at tillatelsen til Alliansen og SIAN trekkes tilbake.

