Britiske The Independent skriver at den suksessfulle forfatteren JK Rowling vil lansere fire nye bøker som alle vil utforske nye historier i Potter-universet.

Historiene kommer 20 år etter at den første boken om magikeren Harry Potter ble lansert.

Bøkene blir en del av en serie med fire historier som vil utforske folkeminne og magien i det Potter-universet.

De to første bøkene har fått navnet «A Journey Through Divination and Astronomy» og «A Journey Through Care of Magical Creatures» og vil bli lansert 27. juni.

Totalt har det blitt utgitt sju bøker og åtte filmer om trollmannen Harry Potter. Den første boken ble utgitt i 1997, og ble raskt svært populær. I 2012 ble bøkene kåret til de beste ungdomsbøkene gjennom tidene.

Flere hundre millioner eksemplarer har blitt solgt, og bøkene har blitt oversatt til 80 språk, ifølge bokseriens offisielle side.

Filmserien ble avsluttet i 2012 med del to av Harry Potter og dødstalismanene.