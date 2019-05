Det norskeide cruiserederiet Viking har bekreftet at skipet Viking Sigyn var involvert i ulykken i Budapest der en rekke sørkoreanske turister mistet livet.

Ungarske myndigheter opplyste torsdag formiddag at åtte personer er bekreftet omkommet.

Det søkes fortsatt etter de savnede, men ifølge ungarsk ambulansetjeneste er det svært lite håp om å finne overlevende.

Totalt var det 35 sørkoreanske turister ombord.

– Kjente diesellukt

Tidligere TV 2-journalist Terje Svabø befant seg i Budapest da ulykken inntraff onsdag kveld.

– Vi var på vei til å seile ut av Budapest, som er en veldig spektakulær omseiling med flotte bygninger, forteller Svabø.

– Men på veien utover kjente vi en veldig intens diesellukt, og etter hvert så vi en person i en livbøye som kom drivende nedover Donau, sier Svabø, som befant seg på jobbreise i Budapest.

– Skjønte det var alvorlig

– Deretter kom det flytevester, møbler og vrakrester. Vi så også dessverre en omkommet person, og da skjønte vi at det var noe alvorlig som hadde skjedd.

Svabø beskriver ulykken som svært tragisk.

KOLLIDERTE: Cruiseskipet «Viking Sigyn» som kolliderte med turistbåten er eid av Torstein Hagens rederi. Foto: Zoltan Mathe / AP

– Det er veldig tragisk, og mest sannsynlig er det jo nærmere 30 mennesker som har mistet livet. Enhver kveld på Donau er en fest, på grunn av den spektakulære utseilingen. Så en vakker kveld ble fort forvandlet til en stor ulykke.

– Sterke strømmer

Det har regnet mye i Budapest de siste dagene og derfor var det sterkere strøm enn vanlig i Donau, forklarer Svabø.

– Personen som klamret seg til livbøyen og den omkomne drev veldig raskt nedover elven. Så sjansen for å finne flere overlevende er vel så å si ikke til stedet, mener Svabø.

Etterforsker ulykken

Ifølge Reuters etterforskes ulykken som en kriminell handling. Ingen om bord på cruiseskipet ble skadd. Selskapet opplyser at det samarbeider med myndighetene.

Skipet Viking Sigyn er registrert i Sveits, hvor rederieier Torstein Hagen er bosatt.

Ifølge Viking Cruises' nettsider går elvecruiseskipet gjennom Sentral-Europa med to forskjellige ruter. Det ene cruiset starter i Budapest, mens det andre avslutter turen i den ungarske hovedstaden.

Viking Cruises skriver i en epost til TV 2 at de er kjent med at et av deres skip har vært involvert i en hendelse.

– Klokken 21.00 lokal tid, den 29. mai, var skipet Viking Sigyn i nærheten av et annet fartøy - et ungarsk turistskip - da det var involvert i en hendelse på Donau i Budapest. Verken besetningen eller gjester om bord i Viking-cruiseskipet ble skadet. Vi samarbeider med myndighetene etter behov.