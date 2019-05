Det bekrefter den italienske storklubben på sine nettsider torsdag formiddag.

«Klubben ønsker å takke Spalletti for jobben har har gjort og resultatene vi har oppnådd», heter det i en kort uttalelse fra Milano-klubben.

Spalletti ledet Inter til en fjerdeplass i Serie A denne sesongen, som gir innpass i Champions League.

Det var altså ikke nok til å beholde jobben.

Spalletti tok over Inter i 2017 etter et to år langt opphold i Roma. 60-åringen ledet Milano-klubben til fjerdeplass i Serie A også forrige sesong, men klarte ikke å bygge videre på suksessen.

Det var første gang siden 2011 at Inter kvalifiserte seg til Champions League. Der ble det på knepent vis exit i gruppespillet etter å ha vært i gruppe med Barcelona og Tottenham.

Spallettis lag gikk videre til Europaligaen, der de røk ut i åttedelsfinalen mot Eintracht Frankfurt.

Arbeidsløse Antonio Conte skal være favoritt til å ta over. Gazetta dello Sport hevder at den tidligere Chelsea-manageren kan bli presentert allerede på fredag, skriver nettstedet Football Italia.