Disse stjernene vrakes fra drømmelaget

På midtbanen var Christian Eriksen det eneste udiskutable valget. Ekspertene mener at Moussa Sissoko trumfer Dele Alli, Jordan Henderson, James Milner og de øvrige konkurrentene til den andre indreløperrollen, mens Georginio Wijnaldum trekker det lengste strået i kamp med Fabinho – sesongen sett under ett.

– Sissoko er den mest forbedrede spilleren noensinne. Han var en som ble latterliggjort, men er nå blitt en kulthelt. Han han er enorm løpskraft og fysikk, og kan ofte være en lagdel nesten alene, roser Thorstvedt.

– For meg har Wijnaldum totalt sett vært den beste midtbanespilleren til Liverpool denne sesongen, selv om Fabinho kanskje har vært det de to-tre siste månedene. Winks var også veldig bra for Tottenham en periode, men han har vært skadeplaget. Da valgte vi å gå for han som har levert jevnest over hele sesongen, forklarer Myhre.

Angrep

VIKTIG: TV 2s eksperter mener at Heung-min Son har vært Tottenhams viktigste bidragsyter offensivt denne sesongen. Foto: Adrian Dennis

Høyre kant: Mohamed Salah

Spiss: Heung-min Son

Venstre kant: Sadio Mané

– Firmino er en god kandidat som midtspiss, men har vært for ustabil gjennom sesongen. Lucas Moura har vært veldig viktig nå på slutten, og også god i starten, men hadde en midtperiode der han var lite toneangivende, kommenterer Myhre.

Dermed sa angrepsrekken seg selv. Ekspertduoen hadde imidlertid erstattet Son med Kane dersom de var sikre på at sistnevnte skulle starte.

– Mané og Salah ble begge toppscorere, og har hatt enorme bidrag offensivt, påpeker Myhre.

DØDT LØP: TV 2s eksperter klarer ikke å velge mellom Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino. Foto: [ian Kington, Josep Lago]

Manager

– Det er et umulig valg, sukker Myhre.

Ekspertene blir enige om å la Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino få lede laget i en omgang hver.

– På bakgrunn av hva de har prestert denne og i de respektive klubbene deres, fortjener de å få en omgang hver – akkurat som at begge to fortjener å vinne den tittelen alle snakker om at de ikke har. Nå er det dessverre slik at bare én av dem vinner noe. Det er faktisk synd etter det de har levert, mener Myhre.

