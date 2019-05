Jusprofessor: – Han bør gå straks

Jensen: – Informerte meg i går

Frp-leder Siv Jensen sa onsdag at hun tar saken til orientering. Hun ble orientert 18 dager etter at au pairen reiste ut av landet.

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går og det tar jeg til orientering. Jeg har stor forståelse for at det er krevende å få hverdagen til å gå opp med fire små barn og to foreldre i full jobb. Men det er selvfølgelig viktig at reglene følges, skrev Jensen i en sms til TV 2 onsdag.

Solberg: Burde ikke lyttet til byrået

Statsminister Erna Solberg uttalte onsdag at saken er uheldig.

– Jøran har ikke på noe tidspunkt sagt noe til meg som ikke er riktig ut i fra de informasjonene vi har i dag om hva han visste på et gitt tidspunkt. Han har selv sagt at han tar kritikk for at han kanskje ikke skulle lyttet til hva au pair-byrået sa.

NOK EN SAK: Erna Solberg har fått nok en sak på en justisminister fra Frp. Foto: Andreas Gebert/ NTB scanpix/ Reuters

– Dette er nok et negativt medieoppslag om en justisminister fra Frp?

– Ja, og vi kunne klart oss uten dette oppslaget, samtidig så må vi passe på at vi også ser på at det fortsatt er en sak om er under klagebehandling, og hvor det ankes i den, så får vi vente å se hva som blir det endelige resultatet på spørsmålet. Men for mitt vedkommende og min tillit, så dreier det seg om Jøran på noe tidspunkt har underslått opplysninger om dette. Det er det ingen ting som tyder på, dette er også saker som han har blitt klar over på et sent tidspunkt.

– Misforståelse

Au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg mener saken må dreie seg om en misforståelse fra UDIs side og kritiserer dem for å ikke ha foretatt noen undersøkelser for å kartlegge om hun faktisk har utført oppgaver i perioden før søknaden ble levert.

– Hun forklarer at hun har vært gjest hos familien Kallmyr i påvente av at hun fikk time hos politiet for å levere inn en søknad om oppholdstillatelse. Dette er helt vanlig praksis når au pairer bytter familie.»

– Hvordan kan man vite at hun bare har vært gjest?

– Det er det hun har forklart, og det er det familien Kallmyr har forklart. Jeg kjenner ikke til at det er noen som har sagt noe annet enn at hun har vært gjest hos denne familien, så det må nesten UDI svare for.