Astronomer har funnet en såkalt eksoplanet så sjelden at de har valgt å gi den navnet «Den forbudte planet».

Det kommer frem i en ny studie fra fysikkfakultetet ved Universitetet i Warwick i Storbritannia.

Planeten er blant fagfolk kjent som NGTS-4b, og er tre ganger større enn jorda og 20 prosent mindre enn Neptun.

Den er også varmere enn Merkur, med en temperatur på rundt 1000 grader, og har sin egen atmosfære.

Befinner seg i umulig område

Den forbudte planeten er den første eksoplaneten som har blitt oppdaget i området som kalles «Neptunian Desert».

Dette er ikke et ufruktbart område, men et område så nære stjerner at planeter på størrelse med Neptun ikke kan eksistere.

I Neptunian Desert blir planeter normalt sprengt som følge av stråling fra stjerner, og kan dermed ikke opprettholde sin gassformige atmosfære. Den fordamper, og en steinete kjerne er alt som blir igjen.

Dette er imidlertid ikke ikke tilfellet med «Den forbudte planet».

Astronomer tror planeten sakte men sikkert kan ha forflyttet seg inn i området i løpet av flere millioner år. En annen teori er at selve planeten en gang var større, men at dens atmosfære er i ferd med å fordampe.

– Denne planeten må være sterk. Den befinner seg midt i sonen der vi forventet at planeter med Neptun-størrelse ikke kunne overleve, sier Richard West, forsker og forfatter av studien, i en uttalelse.

Søker etter flere planeter

West beskriver funnet som bemerkelsesverdig.

– Et slikt funn har aldri blitt gjort med teleskoper på bakken før. Det var flott å finne, etter å ha jobbet med dette prosjektet i et år.

Funnet av «Den forbudte planet» har utløst et nytt søk etter flere planeter.

– Vi siler nå ut data for å se om vi kan finne flere planeter i Neptun-ørkenen. Kanskje ørkenen faktisk er grønnere enn det man har antatt, sier West.