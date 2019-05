I en drøy måned har rettssaken mot 43 år gamle Michael Gargiulo pågått i Los Angeles i California.

Han er tiltalt for å ha drept skuespiller Ashton Kutchers ekskjæreste, Ashley Ellerin, samt to andre kvinner.

Fra vitneboksen fortalte den kjente skuespilleren at han var på vei til å hente kjæresten sin i Hollywood for å dra på en fest 21. februar 2001.

Vitnemål

Da Kutcher banket på døren, var det ingen som verken svarte eller åpnet.

– Jeg banket på flere ganger uten at jeg fikk svar. På dette punktet antok jeg at hun hadde dratt, at jeg var for sen og at hun var sur, fortalte Kutcher.

TILTALT: Michael Thomas Gargiulo står tiltalt for drapet på Ashley Ellerin, samt to andre kvinner. Foto: Pool

Skuespilleren så gjennom vinduet og la merke til det han trodde var vinflekker på gulvet. Senere skulle det vise seg at dette var blodspor.

– Jeg synes det var rart at alle lysene var skrudd på, men jeg ville ikke være han som stirret inn gjennom kjærestens vinduer, sa Kutcher ifølge CNN.

Fingeravtrykk

Kutcher hadde ingen mistanke om at noe alvorlig hadde skjedd, og dro fra huset. Dagen etter fikk han beskjed om at kjæresten var funnet brutalt knivdrept inne i leiligheten sin.

– Da jeg fikk vite hva som hadde skjedd, dro jeg umiddelbart til politiet. Fingeravtrykkene mine var på døren, og jeg fikk panikk, sa han under vitnemålet, ifølge CBS.

Påtalemyndigheten mener 43 år gamle Michael Gargiulo sto bak drapet på 22 år gamle Ashley Ellerin, samt to andre kvinner.

Da skuespilleren vitnet, fortalte han at han ringte til kjæresten fra settet til den populære TV-serien «That 70s Show» om ettermiddagen, kun timer før hun ble drept.

Angrepet bakfra

Kutcher fortalte at han sist snakket med Ellerin rundt halv ni på kvelden. Skuespilleren var da på en fest hos en venn, og kjæresten var på vei ut av dusjen.

Ifølge CBS News mener påtalemyndigheten at Ellerin ble angrepet bakfra av Gargiulo da hun var på vei ut av dusjen.

22 år gamle Ashley Ellerin ble funnet brutalt drep av romkameraten sin morgenen etter.