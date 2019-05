Fotballryktene: – Juventus har mottatt kjempebud på Dybala

Paulo Dybala har hatt en skuffende sesong i Serie A. Dermed har ryktene om at han kan være på vei bort fra Juventus å svirre.

Den argentinske angrepsstjernen var imidlertid nylig ute og bekreftet at han ønsket å bli.

Kanskje håper Bayern München at det bare var et spill for galleriet. Skal en tro Corriere dello Sport, har nemlig den tyske giganten lagt inn et bud på om lag 900 millioner kroner for Dybala.

Leicester kan få de tøft om de ønsker å beholde de største talentene sine denne sommeren.

Ifølge The Sun er det nå drakamp mellom Atlético Madrid og Manchester City om å sikre seg venstrebacken Ben Chilwell. Atlético skal ha lagt inn et bud på i overkant av 800 millioner kroner, noe Manchester City ikke kommer til å la forbipassere i stillhet.

Også James Maddison kan være på vei bort. Tottenham skal være interessert i å hente dødballspesialisten til Nord-London, skriver Mirror.

Natt kommer etter dag, vann er vått og Matthijs de Ligt blir koblet til en storklubb. Skal en tro Mundo Deportivo, er Real Madrid siste lag til å vise sin interesse for Ajax-kapteinen.

Real Madrid er også ute etter å forsterke venstresiden av forsvaret. Ifølge AS er Lyon-backen Ferland Mendy svært nær en overgang til den spanske hovedstadsklubben.

Også Sadio Mané er blitt linket til Real Madrid. Liverpool-stjernen innrømmer at «det er en glede» å bli nevnt i samme åndedrag som en så stor klubb, men insisterer på at han er fornøyd på Merseyside og at han bare har Champions League-finalen i tankene. Det skriver flere britiske medier.

Manchester Evening News mener å vite at Ashley Young kan bli gjenforent med Wayne Rooney. 33-åringen er på utgående kontrakt, og skal være ønsket av MLS-klubben DC United.