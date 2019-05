Det skriver politiet i Logan på Twitter.

Torsdag gikk politiet ut med en melding om at de trolig hadde funnet liket av Elizabeth «Lizzy» Shelly.

Nå bekrefter politiet i Logan at det er den savnede femåringen som ble funnet drept natt til onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået AP har politiet siktet 5-åringens onkel for å ha bortført og drept sin niese, ifølge politisjefen i Logan, Gary Jensen.

Onkelen skal ha fortalt sin advokat hvor han hadde gjemt liket.

Shellys familie gikk og la seg rundt klokken 02.00 natt til lørdag. Men onkelen, som ikke bor der til vanlig, skal ha vært i huset.

DNA-bevis

Ifølge Jensen er det sterke bevis, inkludert DNA, som kobler den 21-år gamle onkelen til bortføringen av Shelly.

Det ble blant annet funnet blod spor fra Shelly på onkelens klokke og t-skjorte. 5-åringens t-skjorte og en ødelagt kjøkkenkniv med jentas blod på skal også ha blitt funnet begravet like ved familiens hjem.

Shellys onkel ble funnet lørdag ettermiddag et stykke fra familiens hjem, med både balltre, alkohol og narkotikautstyr, skriver CBS.

Forhandlet med dødsstraff

Onsdag skal politiet ha forhandlet med siktedes advokat, som endte med at de fikk et kart over hvor liket skulle være gjemt.

Jensen fortalte at de rett og slett fjernet dødsstraff som et alternativ i bytte mot informasjon om hvor Shelly kunne befinne seg.