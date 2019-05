Han mener en ny abortlov vil føre til at mange mennesker ikke vil jobbe i delstaten, sier han til nyhetsbyrået.

Flere av Disneys største filmer som «Black Panther» og «Avengers: Endgame» har blitt spilt inn i delstaten, og det vil være et skudd for baugen for delstatens mål om å skape produksjonsjobber dersom giganten slutter å filme der.

Georgias guvernør signerte 7. mai en lov som vil forby abort fra legene kan oppdage hjerteslag hos fosteret. Dette skjer rundt uke seks av et svangerskap, før mange kvinner vet at de er gravide. Det gjøres ingen unntak for voldtekt eller incest.

Abortdebatten raser i USA, og sent onsdag kveld ble det kjent at delstaten Louisiana også føyer seg inn i rekken av amerikanske delstater som vedtar en ny abortlov, lik den nye i Georgia.

– Jeg tviler på at vi vil fortsette å filme i Georgia, sier Iger, i et intervju gjort i forbindelse med åpningen av en ny «Star Wars»-del i Disneyland.

– Jeg tror mange som jobber for oss ikke ønsker å jobbe der, og at vi må respektere deres ønske. Akkurat nå vurderer vi det veldig nøye, sier Disney-sjefen.

Iger sier det ikke vil være praktisk for Disney å fortsette å filme i Georgia med den nye loven på plass.

Delstaten tilbyr skatter som har fristet mange TV- og filmproduksjoner til staten. Industrien står for mer enn 92 000 jobber i Georgia, skriver Reuters.

En del skuespillere og produsenter har allerede gjort det klart at de ikke lenger vil jobbe i Georgia grunnet den nye abortloven, men få store selskaper har uttalt seg enda.

Streaming-giganten Netflix har gått ut og sagt at de vil vurdere sine investeringer i film- og tv-produksjon i Georgia.

– Vi har mange kvinner som jobber for oss med produksjoner i Georgia, og deres rettigheter, sammen med millioner av andre, vil sterkt innskrenkes av denne loven, sier innholdssjef i Netflix Ted Sarandos i en pressemelding til CNBC.

– Vi vil fortsette å filme der, men samtidig støtte skuespillere og andre som ikke ønsker å gjøre det.