Saybie, som jenta kalles av de ansatte ved sykehuset, ble onsdag skrevet ut av sykehuset i San Diego i California, melder AFP.

Det lille underet veide bare 245 gram, cirka det samme som et stort eple, da hun ble født, kun 23 uker og tre dager inn i svangerskapet.

Ikke bare var Saybie liten fordi hun var født for tidlig, en av sykepleierne forteller også at hun var omtrent halvparten så stor som et barn i uke 23 vanligvis er.

Faren ble fortalt av legene at han ville få omtrent en time med datteren sin før hun ville dø.

– Men den timen ble til to timer, som igjen ble til en dag, som igjen ble til en uke, sier moren i en video sykehuset har publisert.

Legene fortalte at Saybie ble født ved keisersnitt etter at moren hadde fått alvorlige komplikasjoner med svangerskapet som satt livet hennes i fare.

Etter nesten fem måneder ved sykehusets intensivavdeling, ble Saybie endelig utskrevet. Nå veier hun 2,54 kilo.

– Hun er et mirakel, det er det ingen tvil om, sa Kim Norby, en av sykepleierne som pleiet Saybie mens hun kjempet for livet med et skilt ved krybben der det stod «liten, men mektig».

Verdens minste

Legene fortalte at i tillegg til Saybies kampånd kan en av grunnene til at hun overlevde være at hun ikke opplevde noen alvorlige komplikasjoner etter fødselen.

– Saybie opplevde ikke noen av de medisinske utfordringene vi vanligvis ser blant barn født før uke 28, som kan inkludere hjerneblødninger, og hjerte- og lungeproblemer, sier sykehuset.

Med sine 245 gram slo Saybie rekorden til en tysk baby født i 2015, som veide syv gram mer.

– Alle liv er et mirakel, men de som går imot all odds er enda større mirakel, sier Edward Bell, professor i pediatri ved Universitetet i Iowa til AFP.

Det er ved dette universitetet de registrerer verdens minste babyer.

– Den skumleste dagen i mitt liv

I videoen utgitt av sykehus forteller moren at fødselen var den skumleste dagen i hennes liv.

Hun forteller at hun ble hastesendt til sykehuset etter å ha følt seg syk og fikk beskjed om at hun hadde svangerskapsforgiftning, som kjennetegnes av veldig høyt blodtrykk, og som setter både moren og barnets liv i fare.

– Hun måtte bli født veldig fort, og de fortalte meg at hun ikke kom til å overleve, sier moren, som ikke ønsker å bli identifisert.

Men mot alle odds overlevde Saybie. Hun kommer likevel til å møte enorme utfordringer som prematurt barn, som mulige pustevansker, og hørsels- og synsproblemer.