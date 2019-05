Sørvest politidistrikt meldte klokka 1.32 at en ung mann hadde havnet i sjøen ved Fiskepiren og at det var uvisst hvordan han havnet der. Litt senere var ambulansen kommet til for å bistå. Sørvest politidistrikt opplyser til NTB at det var en kamerat på stedet som ringte opp politiet.

– Mannen i 20-årene falt i vannet idet han skulle hente opp drikkevarene sine som han hadde oppbevart i et fenderdekk. Mannen ble hentet opp ved hjelp av en livbøye som politipatruljen kastet uti vannet, ifølge politiet.

Helsetjenesten har overtatt saken. Mannens tilstand er ikke kjent.

