– Møtet endte uten en avtale, heter det i en uttalelse fra opposisjonsleder Juan Guaidós representanter. De sier følgende videre i uttalelsen:

– Vi har insistert på at mekling vil være nyttig for Venezuela når det er elementer som gjør det mulig å fortsette videre til en reell løsning.

Representanter for regjeringen i Venezuela og representanter for opposisjonen har denne uken vært i Oslo for samtaler om den politiske krisen i landet.

Uttalelsen fra opposisjonen kommer ikke lenge at norsk UD sa i en uttalelse onsdag kveld at partene er positive til å finne en politisk løsning.

