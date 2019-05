Se sammendrag i videovinduet øverst!

Det tok ikke mange minuttene fra Chelsea vant Europaligaen før laget største stjerne, Eden Hazard, på langt nær bekreftet at han ønsker seg en ny utfordring neste sesong.

– Jeg tror at dette er farvel, men du vet aldri. Kanskje er det tid for en ny utfordring. Dere får vite det om noen dager, sa Eden Hazard.

Chelsea-manager Maurizio Sarri hyllet Eden Hazard både som spiller og menneske på pressekonferansen etter kampen. Sarri bekreftet at han har visst en stund at Hazard ønsker å bytte klubb i løpet av sommeren.

I 4-1-seieren over Arsenal i Baku var Hazard den store forskjellen på lagene med sine to scoringer og én assist.

– Det er umulig å erstatte Hazard. Det er ingen enkeltspiller som kan gjøre det. Det blir et kollektivt ansvar, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Det er Real Madrid som virker å være neste stopp. Ifølge AS ønsker klubbpresident Florentino Pérez å presentere Hazard allerede mandag.

– Sarri sa ganske tidlig at i den alderen Hazard er og med den tjenesten han har gjort klubben, vil de ikke stå i veien for ham. Alt som har skjedd har vært bra løst av alle parter. Det blir spennende å se når han skal gjenreise Real Madrid, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Hazard har scoret 21 mål for Chelsea denne sesongen. På sine sju sesonger i London-klubben har den tidligere Lille-spilleren aldri levert flere fulltreffere.

– Hazard har et nivå som er så skyhøyt, og han har så mange verktøy å bruke, både med teknikk og de rappe avslutningene. Det er et privilegium å se Eden Hazard spille fotball, sier TV 2s fotballblogger Mina Finstad Berg.

– Han er banens beste. Vi visste at han var den beste enkeltspilleren i aksjon. Han er tidvis et angrep alene. Han tar så mye ansvar i det som ender opp med å bli hans mestscorende sesong i Chelsea. Det er et perfekt punktum på de sju årene han har hatt i klubben. Han har sagt at han når han skal gå, så skal det være på en ryddig og ordentlig måte, sier Berg.

Angriperen Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) og forsvarsspilleren Ferland Mendy (Lyon) skal være de neste spillerne på ve inn portene på Santiago Bernabéu etter at Hazard-overgangen er i boks, skriver AS.