Arsenal ble feid av banen i andre omgang av Europaliga-finalen med 1-4 mot Chelsea.

– Her må jeg være litt streng, for det Arsenal gjorde i andre omgang er under enhver kritikk. Det er rett og slett pinlig. Det er en type spill som ikke går på dette nivået, sier TV 2s ekspert Brede Hangeland når han tar seg baklengsmålene i Europaliga-studio.

Se seansen i videovinduet øverst!

Nå står uten Arsenal utenfor Champions League for andre sesong på rad etter å ha spilt 19 strake sesonger i turneringen.

– De kan takke seg selv for alt dette her. Det er rett og slett ikke godt nok. Det var et Arsenal-lag i oppløsning. Det var uverdig i en Europaliga-finale, mener Hangeland.

– Måten de faller gjennom på er så utilgivelig. Å tape for et bedre lag eller etter gode scoringer av motstanderne, men å tape for at de ikke gir jernet, er ikke lov, fortsetter den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er ikke like streng med London-klubben.

– Jeg mener Arsenal er blitt bedre, og de har tatt flere poeng enn under Arsène Wenger forrige sesong. Jeg vil si at dette var forferdelig, men totalt sett tror jeg Arsenal er på rett vei, sier Thorstvedt.

Arsenal havnet på femteplass i Premier League. TV 2s fotballblogger Mina Finstad Berg mener manager Unai Emery og klubbledelsen får en vanskeligere oppgave på å styrke stallen på sommerens overgangsmarked.

– Det betyr ganske mye for selvbildet til en klubb og supporterne. Den økonomiske forskjellen mellom de engelske klubbene er ikke så gigantisk fordi de har en såpass god TV-avtale, men det gjør noe med muligheten til å signere spillere på øverste hylle. Du har unge talenter som Ajax-spillerne. Når de skal gå til en ny klubb, vil det være viktig å gå til en klubb som tilbyr Champions League-fotball. Arsenal stiller ett hakk lengre bak i kampen om de beste talentene, sier Finstad Berg.

Emery, som har vunnet turneringen tre ganger med Sevilla, mener det første målet ble avgjørende for at Chelsea tar med pokalen hjem til Vest-London.

– Jeg må først og fremst gratulere Chelsea. I første omgang skapte vi sjanser til å få et godt resultat. Vi kom oss i boksen og hadde sjanser til å score, men den første scoringen endret kampen. Vi prøve å holde liv i oppgjøret, men det andre målet gjorde det vanskelig for oss, sier Emery.

– Når vi prøvde å få til noe, fikk vi det ikke til. De vant fortjent, legger han til.