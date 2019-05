Dette var Marokko-terroristenes plan

Torsdag begynner omsider rettssaken.

Totalt 24 menn er tiltalt som følge av drapene på de to skandinaviske venninnene natt til 17. desember i fjor.

Fire menn er tiltalt for drapshandlingen. To av dem utførte drapene, mens en tredje filmet det hele.

Fjerdemann var med på planleggingen, men reiste dagen i forveien til storbyen Marrakech, angivelig for å finne et egnet skjulested.

– De er lavt utdannede og hjernevaskede menn som trodde de skulle komme til paradis. Først da de ble arrestert og fikk tid til å tenke, forstod de at de har gjort noe forferdelig, sier mennenes forsvarer Hafida Maksouai til TV 2.

Prøvde å flykte

Den 25 år gamle gateselgeren Abdesamad El Joud er pekt ut som lederen av gruppen. Han har i avhør fortalt om tiden forut for drapene.

– De så på muligheten for å slutte seg til IS i Syria, men hadde ikke råd. Derfor ville de heller angripe en militærleir eller et kjøpesenter i Marokko. Til slutt bestemte de seg for å drepe uskyldige turister på fjelltur, oppsummerer Maksouai.

De skandinaviske kvinnene ble drept på en fjellhylle like ved landsbyen Imlil sør i Marokko. Der betalte de tre gjenværende mennene en bekjent for å holde dem skjult, har de forklart.

Den påfølgende dagen reiste de til Marrakech, omkring to timer fra Imlil, der de igjen skulle møte den fjerde hovedtiltalte. Han var imidlertid pågrepet av politiet, og de tre mennene søkte derfor tilflukt på ny.

Først 19. desember, to dager etter drapene, ble mennene pågrepet bakerst i en buss midt i Marrakech. Bussen skulle til kystbyen Agadir.

Derfra ville mennene ta seg sørover til Vest-Afrika for å slutte seg til terrorgruppen Boko Haram, har de forklart i avhør. Gruppen har siden 2015 hatt sterke bånd til IS.

– De var overbeviste om at det var riktig å gjøre i tråd med deres religion, sier Maksaoui.

Frykter dødsstraff

Etter pågripelsen har mennene forstått hvilke grusomheter de har begått, mener advokaten. Hun sier de ofte gråter i møte med henne.

Maksaoui mener det er omkring 90 prosent sannsynlighet for at de fire hovedtiltalte dømmes til døden.

Hvis ikke får de livstid i fengsel, mener hun.

SAVNET: På Universitetet i Sørøst-Norge campus Bø er de gode venninnene Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) dypt savnet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Livstid og dødsstraff har i praksis hatt samme betydning de siste 25 årene, ettersom ingen har blitt henrettet i Marokko siden 1993.