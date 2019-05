Fem norske søsken bor i skrekkleir i Syria

Hjelpeorganisasjonene har også begrenset tilgang til dette området. Dette forverrer helsesituasjonen, og fører blant annet til at mange blivende mødre må føde i teltene, ifølge Leger uten grenser.

Her inne befinner det seg flere norske kvinner og barn. Trolig er det snakk om minst 11 barn med norsk tilknytning. De kurdiske selvstyremyndighetene, som kontrollerer leirene, ønsker for øvrig ikke å bekrefte tallene.

Norske søsken

Fem norske søsken på mellom 1 og 7 år er i leiren uten foreldre, ifølge Aftenposten. Moren, en etnisk norsk konvertitt, forsvant i IS sin siste skanse Baghouz i mars. Faren er død. De tre eldste barna er født i Norge.

Aisha Shezadi (27), født og oppvokst i Norge. Reiste fra Bærum til Syria i 2014. Har en sønn på to eller tre år. I et intervju med TV 2 i fjor sa hun at hun ønsket å komme tilbake for sønnens skyld, men at hun fremdeles ønsker å leve i et kalifat i fremtiden.

Norsk-pakistansk kvinne (28). Reiste til Syria rundt 2012. Har to barn på 2 og 4 år, og sier at det eldste barnet har en lungesykdom som krever behandling. Hun kom ut fra Baghouz i mars, og gav da dette intervjuet til TV 2:

En norsk-russisk kvinne med tre barn, alle født i Norge. Det er uklart om kvinnen fremdeles har oppholdstillatelse i Norge, ifølge NRK.

Trønderkvinne (32). Konvertitt, internasjonalt etterlyst, mistenkt for å ha sluttet seg til en terrorgruppe og for å bidratt til å rekruttere andre. Ingen barn.

Skrekkregimet

Tusenvis av mennesker ble drept under skrekkregimet til IS. Terroristene massakrerte, henrettet, lemlestet og voldtok uskyldige sivile. En del av kvinnene i Al Hol støtter fremdeles den ekstreme ideologien til IS.

Det er usikkert hvor mange, men de mest fanatiske er de mest høylytte. De ansvarlige for leiren er bekymret for sikkerheten - det kommer stadig rapporter om at fanatikerne går til angrep på kvinnene som har tatt avstand fra IS eller som ikke følger IS sine ekstreme regler for bekledning og oppførsel.

– De kaster steiner på meg og kaller meg vantro. Vi er ikke kvitt IS, de har bare blitt flyttet hit, sier syriske Rawan Aboud (18), som ble tvangsgiftet til en mann da hun var 12 år. Hun sier mannen tvang henne med til det såkalte kalifatet.

– Fanatikerne her i leiren sier de skal bygge en ny islamsk stat her, sier Aboud til Reuters.

– Umulig å være barn

Leiren blir driftet av de USA-støttede kurdisk-arabiske styrkene kalt SDF, Syrian Democratic Forces, ledet an av den kurdiske militsen YPG.



De kurdiske selvstyremyndighetene her i Rojava i Nord-Syria har gjort det klart at de ikke makter å ta hånd om alle IS-familiene alene, og har bedt alle land om å ta tilbake sine borgere. De får støtte fra Unicef, Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner.

– Barn må få være barn, men det er helt umulig i denne leiren. Derfor må de få komme hjem der de kan leke og gå på skole i trygghet, slik som andre barn. Det bør skje så fort som mulig for jo lenger det går, til verre blir situasjonen, sier Apeland fra Al Hol-leiren.

– Hvordan vil dere bistå de norske barna her i leiren?

– Vi har allerede bistått med å formidle kontakt mellom familier her i leiren og hjemme i Norge, og vi er også beredt til å bistå ytterligere med det vi blir bedt om.

– Og hva har dere blitt bedt om?

– Vi har ikke blitt bedt om mer så langt, men vi er klare til å stille opp når det har kommet til enighet mellom alle involverte myndigheter og de berørte familiene, sier Apeland, og gjentar at Røde Kors kan stå for selve uttransporteringen dersom det er ønskelig.

Men regjeringen har ikke klart å bli enig om en løsning. Så langt har statsminister Erna Solberg sagt at norske myndigheter vil prioritere å hente ut foreldreløse barn, samt barn som mødrene eventuelt ønsker å sende alene til Norge mens de selv må bli igjen i Syria.