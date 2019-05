Det europeiske fotballforbundet (UEFA) er for lengst blitt sterkt kritisert for å legge Europaliga-finalen til Baku denne sesongen.

Kritikken har ikke avtatt på finaledagen med Chelsea og Arsenal i aksjon, for på Olympiastadion i den aserbajdsjanske hovedstaden var tomme seter i tusenvis.

– Det er trist å se en sånn døll stemning i en så stor finale. Kanskje handler det om stedet kampen er, sa tidligere Arsenal- og Chelsea- og nåværende Monaco-spiller Cesc Fàbregas på BT Sport før avspark.

Chelsea vant for øvrig kampen hele 4-1.

Gressteppet så også ut til å være løst.

LØST GRESS: Gressteppet på Olympiastadion i Baku så løst ut under Europaliga-finalen. Foto: Lee Smith

– Dette er ikke godt nok for denne kampen. Denne stadion er ikke en finalearena verdig. Dette er ikke en fotballbane, det er en friidrettsarena. Det påvirker nok ikke spillerne, men det påvirker produktet, raste TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Med lang og dyr reisevei for supporterne av de engelske hovedstadslagene klarte ingen av lagene å selge ut billettene de hadde blitt tildelt av UEFA.

– Jeg tror det er bra at vi innser at Europa – i hvert fall et UEFA-medlemsland, er stort, og at vi ikke bare kan arrangere i Sveits hvert år. Det må spres rundt. Da Baku ble tildelt finalen, visste man ikke hvem som skulle kvalifisere seg, men mange ting på logistikken har vært vanskelig. Når vi da hører at lagene ikke har solgt ut sine kvoter, er det et eller annet som skurrer, men nå får vi ta en status etter hvert, sa ekspert Erik Thorstvedt før kampen.

Arsenal-stjernen Henrikh Mkhitaryan valgte også å bli hjemme på grunn av at UEFA ikke kunne garantere for armenerens sikkerhet. Aserbajdsjan og Armenia har hatt en langvarig konflikt over landområder.

– Jeg synes det er merkelig. Det er en fallitterklæring for alle parter, men jeg hadde reist. Hva skal han gjøre? Han skal sette seg på et fly, gå gjennom sikkerhetskontroll, bo på hotell og spille kamp. Det pleier å være hermetisk lukket, sier Hangeland.

– En vertsby er alltid interessert i å vise seg fra sin beste side. Det betyr mye og det går på den nasjonale stolheten. Det er synd det er blitt sånn. Det er et ullent begrep at UEFA ikke kan garantere for hans sikkerhet. Hva ligger i det? Hva slags krav ble stilt? spør Thorstvedt i Europaliga-studio.

– Det er i utgangspunktet enormt problematisk hvis spillere føler de ikke kan reise til en finaleby på grunn av sin nasjonalitet eller etnisitet. Det er en politisering av fotball vi ikke ønsker, sier fotballblogger Mina Finstad Berg.