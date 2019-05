Hazard-show i Europaligafinalen: – Jeg tror dette var farvel med Chelsea

Chelsea – Arsenal 4-1:

Etter en målløs førsteomgang, var Chelsea dødelig effektive etter sidebyttet i Europaligafinalen i Baku mot Arsenal.

Scoringer av Europaliga-toppscorer Olivier Giroud, Pedro og to scoringer signert Eden Hazard sørget for at Chelsea tok en knusende 4-1-seier og kunne juble for Europaligatroféet. Alex Iwobi scoret Arsenals trøstemål i finalen.

Eden Hazard ble Chelseas store spiller med to mål og én målgivende pasning i det som kan ha vært belgierens siste kamp for Chelsea. Det ryktes at Hazard blir solgt til Real Madrid i sommer.

Etter kampen gikk Hazard langt i å antyde at neste stopp blir Real Madrid for hans del.

– Jeg tror at dette er farvel (med Chelsea), men du vet aldri. Kanskje er de tid for en ny utfordring. Dere får vite det om noen dager, sa Eden Hazard etter kampen, ifølge BBC.

– Jeg har tatt min avgjørelse allerede, og nå venter jeg bare på begge klubbene. Min drøm var alltid å spille i Premier League, og nå har jeg gjort det for en av de største klubbene, så tiden er muligens inne for å prøve noe nytt, utdypet han.

Han er glad for å ha bidratt til Chelseas andre Europaligatrofé.

– Vi spilte bra og kontrollerte kampen, og jeg er veldig glad for å ha tatt dette troféet med guttene. Manageren sa bare at vi måtte fortsette å spille vår fotball etter pause, og i dag viste vi mentaliteten som bor i laget, sa den belgiske stjernen.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad tror Hazard har spilt sin siste kamp for Chelsea.

– Om dette var lille magikerens farvel, så har han gitt Chelsea-fansen den avskjeden de drømte om. Han stod for to mål og en målgivende i finalen, poengterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad om Hazard.

Arsenals innsats skuffet ekspertene.

– Ingen tvil om at Chelsea tok seieren fullt fortjent og viste sin seiersvilje. Arsenal falt sammen som et korthus etter pause. Pinlig av Arsenal, mente TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Europaliga-troféet er Chelsea-manager Maurizio Sarri første store trofé i italienerens trenerkarriere.

Arsenal ropte på straffe

Etter 18 minutter ropte Arsenal på straffe da Alexandre Lacazette tilsynelatende ble stoppet med ulovlige midler av Chelseas keeper Kepa. Dommer Gianluca Rocchi tok i bruk VAR, og konkluderte med at forseelsen ikke var nok til å blåse straffe.