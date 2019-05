Paret hadde vært gift i tre måneder da de satte ut fra Cuba på den fatale båtturen, skriver BBC.

41 år gamle Hellmann forsvant da parets katamaran sank utenfor Florida.

Britisk-australske Bennett (42) ble senere funnet i en livbåt. Da skal han ha vært i besittelse av antikke mynter som han tidligere hadde meldt stjålet.

Bennett ble tiltalt for uaktsomt drap på sin kone, og erkjente straffeskyld etter tiltalen under et rettsmøte i Florida.

Politietterforskningen avdekket beviser for at katamaranen var senket med vilje.

Bennett hevdet at han ble vekket av en høy lyd tidlig på morgenen den 15. mai, og at han da fant roret ubemannet. Kona var sporløst borte.

45 minutter senere kontaktet han kystvakten fra livbåten, ifølge påtalemyndigheten. Kystvakten fant sølvmynter til en verdi av 30.000 pund, over 300.000 kroner. Disse myntene meldte han stjålet i 2016.

Påtalemyndigheten har hevdet under rettsaken at Bennett hadde motiv fordi han ønsket å overta Hellmanns formue, og avslutte deres «ekteskapelige strid».

I tillegg til åtte år bak murene, må Bennett betale 22.910 dollar, cirka 200.000 kroner, til Hellmanns datter, og må være under oppsyn ytterlige tre år etter at han slipper ut.

Isabella Hellmanns kropp ble aldri funnet.