Chelsea - Arsenal 4-1

Etter en målløs førsteomgang tok kampen i Baku fyr etter pause. I løpet av et kvarters tid hadde Olivier Giroud, Pedro Rodríguez og Eden Hazard scoret og sørget for 3-0.

Arsenal-innbytter Alex Iwobi tente et lite håp like etter at han kom inn med en suser på volley. Hazard la imidlertid på til 4-1.

Chelsea-spillerne er vurdert av TV 2-ekspert Jesper Mathisen, mens TV 2-kommentator Espen Ween har vurdert Arsenals spillere.

