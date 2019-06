De siste ukene har elleve personer dødd mens de enten har forsøkt å bestige eller ta seg ned fra verdens høyeste fjell, Mount Everest.

41 grupper med til sammen 378 klatrere fra hele verden har fått tillatelse til å bestige verdens høyeste fjell under årets klatresesong i april og mai. Dette har resultert i enorme køer på vei opp mot toppen, der klatrerne risikerer å fryse i hjel, dø av utmattelse eller å få høydesyke.

Tirsdag skrev også TV 2 om det sjokkerende bildet som viser at klatrere må trå over en død person for å nå toppen av fjellet.

I tillegg har værforholdene begrenset tidsrommet man kan nå toppen på, noe som har bidratt ytterligere til å gjøre køene større.

Uerfarne skaper trøbbel

– Det vi ser er en skammelig versjon av tindesport, sier forfatter og eventyrer Stein P. Aasheim til TV 2.

Han var en del av den aller første norske ekspedisjonen til Mount Everest i 1985. Den gang var det langt færre mennesker som forsøkte å nå toppen av verdens høyeste fjell.

– Vi var alene på fjellet. Det innebar at vi måtte legge opp ruta selv, sette opp tau selv, og ta oss av sikkerheten på egenhånd, sier Aasheim.

PÅ TOPPEN: Bilde fra toppen av Mount Everest da teamet nådde toppen. Foto: Privat

Så godt som hvem som helst kan få tillatelse til å bestige Everest. Flere kritikere mener nepalske myndigheter slipper til personer som ikke er skikket til å gjennomføre den svært krevende turen fordi turismen til fjellet er en stor inntektskilde. Det har ført til at klatrere står i kø i livsfarlige høyder.

Ifølge New York Times forteller veteraner at de uerfarne klatrerne gjør turen til toppen farligere selv for rutinerte fjellklatrere.

– Jeg skjønner at det er en viktig inntektskilde. Likevel er ikke dette akseptabelt, sier Aasheim.

ERFAREN: Aasheim med O2-maske under eksepdisjonen til Mount Everest. Han mener fjellet i dag befolkes av mennesker som aldri burde vært der.

Mount Everest er 8848 meter høyt. Hvert åndedrag på dette høydenivået inneholder kun en tredjedel oksygen i forhold til på havnivå.

Menneskekroppen svekkes også raskt i denne høyden, noe som betyr at de fleste bare kan være et minutt på toppen uten ekstra oksygentilførsel før det blir uutholdelig.

– Når jeg hører at de som kommer til Everest ikke kan bestige fjellet på egenhånd fordi tauene ikke er satt, så forteller det meg at de mangler kompetanse. I dag tiltrekker det nok andre miljøer enn det som var tilfellet på 80-tallet, sier den erfarne eventyreren.

Åpner for å stramme inn

Over 300 mennesker har nå dødd på Mount Everest. Totalt har 4042 personer besteget fjellet siden pionerene Sir Edmund Hillary og Tenzing Norgay nådde toppen i 1953.

Etter den siste periodens medieoppslag åpner nepalske myndigheter for å stramme inn på reglementet for å bestige fjellet.

– Det er på tide å gjennomgå de gamle lovene, sa parlamentsmedlem Yagya Raj Sunuwar onsdag.