Spesialetterforskeren innkalte onsdag ettermiddag til en pressekonferanse, der det ble varslet at han skulle komme med sin første offentlige uttalelse om Russland-granskingen.

Ifølge CNN skal justisminister William Barr ha blitt varslet på forhånd om hva Mueller skulle si. Barr skal ikke være den som har bedt Mueller om å komme med uttalelsen.

I sin uttalelse kunngjorde Mueller at etterforskningen nå er offisielt avsluttet, og at han nå trer av som spesialetterforsker.

Han understreket at de ikke renvasket Donald Trump i sin rapport, slik Trump selv har hevdet.

– Hvis vi hadde ment at presidenten ikke hadde begått forbrytelser, hadde vi vært tydelige på det, sa Mueller under ettermiddagens pressekonferanse.

Dette er første gang spesialetterforskeren har uttalt seg offentlig om Russland-granskingen. Mueller ble utnevnt i mai 2017 for å etterforske om det var samarbeid mellom daværende presidentkandidat Donald Trumps kampanje og russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Mueller sa at årsaken til at han nå uttaler seg for første gang, er at etterforskningen er komplett.

– Spesialetterforskerens kontor vil nå stenges, og jeg vil tre av og returnere til mitt private liv, sa Mueller.



Etter 22 måneder med etterforskning overleverte Mueller og hans team en 448-siders rapport i mars. Trump og hans kampanje ble frikjent for anklagene om samarbeid med russerne, men spørsmålet om Trump hadde hindret etterforskningen forble åpent.

Donald Trump hevder fortsatt hardnakket at han ble frifunnet etter Muellers etterforskning, selv om det står svart på hvitt i rapporten at Mueller ikke konkluderte på dette punktet.

