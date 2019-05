Det opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Politiet vil i neste uke gjøre undersøkelser på bakken i søksområdet etter snøskredet som fant sted i Tamokdalen 2. januar.

– Planen er at 2-3 politifolk og kanskje lavinehund flys inn med helikopter for å sjekke snødybde, snøkonsistens og forholdene for øvrig på bakken i søksområdet, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms.

De tre andre skiløperne i følge med Niklas omkom også i snøskredet, men ble funnet og gravd ut etter to uker.

21. januar ble det besluttet at søket etter Niklas skulle avsluttes, grunnet store snømengder og ny skredfare. Beslutningen ble tatt etter samråd med den den finske statsborgerens familie.

Med bistand fra Forsvaret har overflaten av søksområdet blitt sjekket jevnlig fra helikopter mens søket har vært suspendert. De tre omkomne som er funnet, er Mikael Sten (29) fra Finland, Disa Bäckström (29) fra Sverige og André Stenfors (32) fra Finland.