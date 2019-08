Sommerhytta-paret er blitt foreldre for første gang

Kjartan Haugen (44) og Knut Ivar Pelerud (51), som vant årets sesong av Sommerhytta på TV 2, er blitt foreldre via surrogati.

– Endelig, etter tre og et halvt år med venting, kom hun. Hjertene våre renner over av kjærlighet, sier Pelerud i en sms til TV 2.

Da er det midt på natta for paret, som for tiden befinner seg i California i USA.

– Det er et slutt på sovenetter. Nå er det nattstell på gang, sier Pelerud i 04-tiden lokal tid.

Dette er ekteparets første barn sammen, og Olivia Quinn Haugen Pelerud ble født i Watsonville i California den 23. august.

– Hun er frisk, sterk, bestemt og verdens vakreste pike, sier Pelerud.

Paret giftet seg for to og et halvt år siden.

Vant Sommerhytta

Etter ti ukers konkurranse i oppussingsprogrammet Sommerhytta, var det Pelerud og Haugen som stakk av med seieren.

De ble eiere av hytta som de hadde pusset opp i Røsneskilen i Halden, som har en verdi på omtrent 3,5 millioner kroner.

Innspillingen av Sommerhytta fant sted i fjor høst, men det var først i vår at paret fikk nøklene til hytta og kunne flytte inn.

Vokser opp i hytta

Paret har tidligere beskrevet de ti ukene med oppussing som en berg- og dalbane.

– Vi har aldri vært så slitne før, siden vi jobbet så intenst med lange dager og mye nytt. Vi ble godt kjent i løpet av oppussingen, og det har styrket forholdet vårt, sa Haugen til TV 2 etter seieren.

Ekteparet, som er bosatt i Oslo, så for seg at de kom til å bruke hytta mye fremover.

– Nå gleder vi oss til å skape nye tradisjoner med jenta vår i hytta. Det er stort for oss at hun skal få vokse opp der, sa Pelerud til TV 2 i vår.

