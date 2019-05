Suveren Ruud videre i Roland-Garros: Møter drømmemotstander

Casper Ruud er klar for tredje runde i Roland-Garros etter å ha slått Matteo Berrettini i tre strake sett 6-4, 7-5 og 6-3.

– Det er veldig gøy. Jeg spilte en nesten feilfri kamp. Jeg kom litt dårlig ut av starten i det tredje settet, men jeg hentet meg inn og vant enkelt på sifrene. Jeg følte jeg holdt et meget høyt nivå, sier Ruud til Eurosport.

En halvtime senere onsdag ettermiddag var det klart at Roger Federer blir Ruuds neste motstander etter at den sveitsiske superstjernen slo tyske Oscar Otte i tre strake sett med sifrene 6-4, 6-3 og 6-4.

Ruud er klar på at et møte med Federer er et karrierehøydepunkt, men han vil gjøre sitt ytterste for å ta seg til fjerde runde fredag.

– Det er de kampene jeg trener hardt for hver dag, så jeg skal ikke bare gå rundt, være redd eller ha for mye respekt. Jeg skal ha ekstremt respekt, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å prøve å spille en god kamp og vinne selvfølgelig, det må jeg lov til å si. Det blir helt klart den tøffeste utfordringen så langt i karrieren. Det er en jeg har sett opp til i alle år og sett på TV i 12-14 år. Det blir helt fantastisk å møte ham, sier Ruud til Eurosport.

Federer er herretennisens aller mest meritterte spiller og står med tjue seirer i Grand Slam, inkludert én seier fra Roland-Garros i 2009. Ruud fikk et raskt møte med 37-åringen få timer før kampen mot Matteo Berrettini onsdag.

STJERNEMØTE: Casper Ruud fikk hilse på Roger Federer før onsdagens kamp. Foto: Privat

Onsdagens seier gjør at Ruud allerede er sikret premiepenger på 1.445.000 kroner etter dagene i Paris. Det aller meste kommer fra single. Ruud er klar for andre runde i double. Der spiller han sammen med serberen Miomir Kecmanovic.

Psykologisk overtak

Matteo Berrettini er ranket som nummer 31, mens Ruud er nummer 63.

Ruud tok første sett 6-4 uten at han var særlig presset på veien. Ruud holdt sin serve kontrollert. Det gjorde han også i sett to som endte 7-5. Ruud hadde sju break-sjanser før han lyktes mot den bedre seedede italieneren.

Ruud fikk et psykologisk overtak og sikret seg seieren i det første gamet. Berrettini slo tilbake de fulgte hverandre til 4-4. Men Ruud viste mental styrke og halte til slutt i land seieren 6-4 i første sett etter et mesterlig break point.

Også i det andre settet imponerte Ruud. Han tok ledelsen 3-2, men igjen slo Berrettini tilbake, og igjen ble det tett og jevnt. Italieneren og nordmannen fulgte hverandre til 3-3, men så tok Ruud ledelsen 5-4.

Berrettini kom tilbake i neste game, men italieneren så rystet ut. Casper Ruud tok et blankt game til 6-5 og fortsatte storspillet til 7-2 og et nytt sett.