Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny.

Jeg er fører av en av Norges mest forhatte biler og må stadig leve med farlig oppførsel og nedlatende uttalelser fra mine med-bilister. Selv om de fleste eierne av denne biltypen generelt sett er fornøyde skal det godt gjøres å finne noen som ikke har opplevd noe tvilsomt med serviceapparatet.

Jeg har fått med meg at når det gjelder bremser på biler så kan forhandlere og produsenter gjerne gjemme seg bak ordet "slitedeler", men finnes det bransjepraktiserte normer for hva som regnes som slitedeler og ikke? Eller kanskje lovverk?

Bremser består gjerne av kaliptere, klosser, skiver, el-servoer, bremserør, monteringssett, elektriske tilkoblinger og diverse bolter/muttere. Kanskje enda flere ting også som jeg ikke kommer på her og nå.

Slik jeg oppfatter et slikt system, og min forståelse av hva som slites på bremse, er det begrenset til klossene, skivene og monteringssett.

Når det gjelder kaliptere, el-servoer, bremserør og elektriske tilkoblinger så tenker jeg at dette er noe som er laget for å vare langt mer enn fem år og kan vurderes som relativt uavhengig av bruk.

Så når det gjelder garanti og Norges lovverk rundt reklamasjon. Hva kan egentlig en kunde stille krav om utbedring på, uten å bli servert begrunnelsen "slitedeler" og faktureres titalls tusen kroner? Mvh Martin

Benny svarer:

Hei Martin. Dette er et interessant spørsmål og definitivt en gjenganger her på "Spør Benny" når det gjelder spesielt bremser.

Tror også at jeg ganske enkelt tipper at du er en Tesla-eier. Godt fornøyd med bilen og ikke bare gode erfaringer med service-avdelingene er en gjengangermelodi fra de som kjører slik bil. Meg selv inkludert.

Så til spørsmålet ditt, om hva som er slitedeler eller ikke.

Litt grovt sett kan vi si at dette er bevegelige deler og / eller deler som er som er utsatt for mekanisk slitasje. Bremseklosser og bremseskiver er typisk slike deler.

Eksempel på en typisk ikke-slitedel er en elektronikk-boks som sitter skrudd fast oppunder dashbordet. Den får ingen gjort noe med, den sitter bare der og gjør jobben sin.

Om denne elektronikkboksen går i stykker i garantiperioden, er det ingen sin feil og den skiftes som regel uten diskusjon. Det er forventet at en slik komponent skal vare bilen ut.

For det er også noe med forventet levetid for hver enkelt komponent og hvorfor den eventuelt ikke holder. Og ikke minst; har man realistiske forventninger? Ofte er det på det siste det kan butte litt og bli diskusjoner.

Dette handler selvfølgelig om bruk også, og forhold bilen brukes under. Norsk vinter med salt på veiene her vært kilde til mang en diskusjon her. Igjen, særlig rundt dette med bremser som er særlig eksponert for salt og dermed rust.

Savner retningslinjer

Når det gjelder bremseklosser, dekkes disse sjelden av garantien med mindre det kan påvises at grunnen til at de må byttes er en fabrikasjons-feil.

For bremseskiver er det litt mer komplisert. Rust på disse har de siste årene blitt et vanlig problem. Ofte får bileier skylden for at han eller hun ikke bremser nok, eller hardt nok. Sannheten er vel mer at skivene er laget av et materiale som tåler salt dårlig og dermed ruster for fort, slik jeg ser det.

Bremserør og kaliptere skal normalt vare mer enn 5 år / 100.000 kilometer som er en vanlig garanti på mange biler.

Det samme for servoer og ledingsnett for bremser. Det er ikke slitedeler i det hele tatt.

Dette er, som du forstår, komplekst og det finnes ikke noe lovverk som regulerer det på en god og enkel måte. Det er gjerne en vurdering som gjøres av forhandler. Er forhandleren i tvil, sendes saken ofte over til bilens norske importør som må ta dette videre med fabrikken. Noe som ofte er en litt mer langdryg sak. Det må foto-dokumenteres, beskrives, søkes og ventes på svar. Som ofte blir negativt.

Jeg tenker at begge parter her må legge litt godvilje til for å komme fram til en minnelig løsning i de tilfellene hvor det er ullent med hensyn til garanti eller ei. Jeg synes jo også at forhandlerne kanskje bør strekke seg litt lengre enn de noen ganger gjør, og la "tvilen komme tiltalte til gode".

Dette handler om mer enn prinsipper. Det handler om kundepleie og kundetilfredshet. Selv om jeg også ser at man ikke bare kan øse ut penger for at alle skal bli fornøyde til enhver tid.

Dette med rust og bremser er, som nevnt, spesielt for Norge. Kanskje burde for eksempel bilimportørenes landsforening se om du kunne lage noen felles, generelle retningslinjer her?

Det ville gjort det mye enklere både for kundene og forhandlerne. At behovet er der er det liten tvil om.

