I juni vil ankesaken bli behandlet av Borgarting lagmannsrett. Hovedspørsmålet vil være om det forelå nødverge.

Kvinnen ble i tingretten dømt til 13,5 års fengsel for å ha drept sin 37 år gamle ektemann.

Hendelsen som ledet til at kvinnen knivstakk mannen skjedde på Grefsen i Oslo sommeren 2017.

Kvinnen har to barn fra et tidligere forhold. Begge var i boligen da drapet skjedde.

Ikke grunnlag for nødverge

I dommen fra tingretten vises det til at ektemannen ved enkeltstående anledninger kan ha utøvet mindre alvorlig vold mot kona.

Retten mener likevel at dette ikke ga grunnlag for noen generell frykt for alvorlige og livstruende angrep fra hans side. Dette sa kvinnen seg uenig i.

I dommen skriver Oslo tingrett at de ikke mener det er grunn til å frifinne kvinnen på grunn av nødverge.

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var utsatt for noe pågående eller umiddelbart forestående angrep fra ektemannen, og at hun heller ikke oppfattet situasjonen slik at hun var utsatt for et ulovlig angrep».

Sønnen ga førstehjelp

Den ene tenåringssønnen ringte til ambulansen og fortalte at moren hadde stukket stefaren. Han ga også stefaren førstehjelp før nødetatene kom frem til boligen.

Avdøde har i flere år jobbet som yrkesmilitær soldat i Gambia, men i 2011 møtte han den norske kvinnen og de giftet seg i 2012. De har i flere år bodd sammen i Oslo.

Politiet fikk melding om saken ved halv tolv-tiden om kvelden, men paret hadde vært i konflikt gjennom dagen. Om morgenen skulle avdøde stå opp tidlig for å dra på jobb, men han forsov seg.

På ettermiddagen oppsto det en krangel som eskalerte, og endte inne på kjøkkenet der hun plukket opp en grønn kniv. Hun skal ha pleid å gjemme knivene i huset når de kranglet.

Krangelen utviklet seg ifølge kvinnen til et basketak, og mannen ble påført to knivstikk.

Det var det andre knivstikket som var fatalt, ifølge rettsmedisinerne. 51-åringen sier at hun ikke forsto hva som hadde skjedd i sekundene etter episoden.